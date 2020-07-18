Казалось бы, куда им еще прицеп, они и так еле на дороге держатся? Но если бы все было так просто.

Чем меньше транспортное средство, тем больше у него потребность в дополнительном багажнике. У двухколесного транспорта с этим вообще немаленькая проблема, поэтому неудивительно, что почти сразу с появлением мотоциклов появились и прицепы для них.

Прицеп для мотоцикла актуален в первую очередь для того, кто практикует дальние путешествия

Правда, сначала это были прицепы боковые – те, что мы называем коляской. Позже, в 1930-е получили некоторое распространение мотоциклетные прицепы в классическом понимании – задние. Но обо всем по порядку.

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Боковой прицеп

Открытая кабинка для пассажира и багажа, цепляющаяся сбоку к байку в четырех точках, образует с ним единую жесткую структуру. Как следствие, радикально изменяется суть и поведение новосозданного транспортного средства. В разы увеличивается его вместимость и принципиально улучшается устойчивость на дороге – и это хорошо. Но вместе с тем увеличиваются габариты и теряется главное – возможность наклонять байк на поворотах, что считается одним из главных факторов удовольствия при управлении.

Боковой прицеп – тупиковая ветвь эволюции. Это выяснилось еще во Вторую мировую, когда появились армейские автомобили, которые дешевле байка с коляской – как этот BMW R75.

Да и улучшенная в целом устойчивость отнюдь не стопроцентная, ведь трехколесный мотоцикл с дополнительной опорой справа остается опасным при правом повороте – вероятность, как говорят сами байкеры, “накрыться коляской” очень большая.

Одним словом, боковой прицеп – вещь неоднозначная. И тем не менее именно он получил наибольшее распространение, в частности в те годы, когда мотоцикл был дешевой и доступной альтернативой автомобилю. Мотоциклы с боковым прицепом широко применялись в нескольких сильнейших армиях мира – и как транспортное средство, и как носитель вооружения.

Интересно, что некоторые образцы в результате усовершенствований приблизились по цене к автомобилю. Например, взять немецкий BMW-R75 (0,750 л, 26 л.с.) с его приводом 3х2, пониженным рядом в трансмиссии, блокировкой дифференциала, задним ходом и гидравлическими тормозами. Он стоил в половину дороже автомобиля WV Beetle и втрое дороже легкого армейского транспортера WV Typ 82.

Мотороллеры с боковым прицепом не стали популярными из-за слабой динамики и потери основного преимущества в городе – компактности

К слову, кроме боковой коляски с ведущим колесом BMW R75 (собственная масса 420 кг) таскал специально для него спроектированный задний двухколесный прицеп полной массой до 450 кг или противотанковую пушку.

Задний прицеп

Задний прицеп для байка имеет свои особенности. Он вмещает меньше багажа (порядка 100 л) и своеобразно влияет на управляемость мотоцикла-одиночки. С одной стороны, он оставляет его одноколейным и позволяет использовать наклон как средство управления.

Хорошо спроектированный задний прицеп создает на порядок меньше сложностей при движении, чем боковая “коляска”

Грузоподъемность подобных прицепов порядка 40 – 80 кг, в дальних путешествиях это позволяет разгрузить корму мотоцикла и заметно (в сравнении с задним багажником) снижает центр масс.

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А с другой стороны, задний прицеп все же ограничивает способность к маневрированию: с ним труднее сохранять стабильность при торможении, особенно экстренном, из-за парусности“ мотопоезд” менее устойчив при порывах ветра и при разъезде с большими грузовиками. Неудобно ездить на мотоцикле с задним прицепом в городе, особенно когда надо откатить всю сцепку немного назад. Но такой прицеп имеет особый шарм в плане стиля, поэтому они распространены в определенных кругах мотофанов.

Даже полвека спустя чехословацкий мотоприцеп PAV-40 (1958-1973 гг.) популярен среди мотопутешественников. Его реплики тиражируют в нескольких странах

Действительно культовым стал мотоциклетный прицеп PAV-40, который выпускался в Чехословакии в 1958-1973 гг. При общем весе 50 кг он имел грузоподъемность 30 кг, а особую привлекательность ему придает единственное 4-дюймовое колесо с пухленькой шиной-дутиком (кстати, от самолета). Вероятно, именно из-за него максималка была ограничена на 70 км/ч, но каков шарм! Прицеп имел подвеску колеса на двух пружинах, крышку с замком и наклонялся в поворотах вместе с мотоциклом-тягачом! В свое время было выпущено чуть более 3000 экземпляров этого симпатичного кофра на колесах, но сегодня его реплики тиражируют в нескольких странах мира и продаются по цене от $950.

Одно из главных требований к мотоприцепам в большинстве стран – он не должен весить больше половины веса байка-тягача

Наконец добавим, что прямого запрета эксплуатации мотоциклом-одиночкой заднего прицепа в ПДД Украины 2020 мы не нашли. Почти во всех странах Европы такие транспортные средства, хотя и с ограничениями по грузоподъемности, в наше время официально разрешены.

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