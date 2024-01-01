Мотоциклы становятся все популярнее среди украинцев: статистика

Рынок мотоциклов - наиболее зависимый от сезонности, среди всех транспортных средств. На диаграмме внизу видно, как активизируется рынок летом, во время высокого мотосезона, и насколько снижаются объемы продаж в межсезонье.

В первом квартале 2025 года украинцы купили 13,3 тысячи мотоциклов, сообщают эксперты Института исследований авторынка. При этом заметно, как ежемесячно росли объемы торгов по сравнению год к году: в I квартале текущего года куплено на 17% больше мотоциклов, чем за то же время 2024 г.

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Среди общего количества 45,6% мотоциклов были новыми (импортированными из-за рубежа), количественно это 6054 шт.

На внутреннем рынке было заключено 6184 сделки купли-продажи мототехники, что составило 46,6% от общего количества.

7,9% мотоциклов были импортированы бывшими в употреблении из-за рубежа (1046 шт.).



Динамика рынка мотоциклов в Украине, 2024-2025 гг. график ИДА

Динамика по сравнению с прошлым годом (1 квартал 2025 к 1 кварталу 2024):

Внутренние перепродажи: +15,9%

Импорт бывших в употреблении: +48,2%

Импорт новых: +14,1%

Кстати какие новые мотоциклы покупали в 2024 году

На внутреннем рынке (перепродаж) среди производителей мототехники в указанном периоде преобладали японские марки Honda (790 договоров купли-продажи) и Yamaha (625 ДКП), а также Geon (445 ДКП).

Импорт мотоциклов с пробегом в первом квартале текущего года держался на японских марках, в основном это Honda, Yamaha, Kawasaki и Suzuki. Другие марки не преодолели 10% предела доли на рынке.

Новой в Украине преимущественно покупают мототехнику китайских производителей: в первом квартале в очередной раз лидерами стали марки Spark (972 первых регистрации), Musstang (676 ПР), и Lifan (624 ПР).