Мотоцикли стають все популярнішими серед українців: статистика

Ринок мотоциклів — найбільш залежний від сезонності, серед усіх транспортних засобів. На діаграмі внизу видно, як він активізується влітку, під час високого мотосезону, та наскільки знижуються обсяги продажів у міжсезоння.

У першому кварталі 2025 року українці купили 13,3 тисячі мотоциклів, повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку. При цьому помітно, як щомісяця зростали обсяги торгів у порівнянні рік до року: у І кварталі поточного року куплено на 17% більше мотоциклів, ніж за той самий час 2024 р.

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Серед загальної кількості 45,6% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 6054 шт.

На внутрішньому ринку було укладено 6184 угоди купівлі-продажу мототехніки, що склало 46,6% від загальної кількості.

7,9% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (1046 шт.).



Динаміка ринку мотоциклів в Україні, 2024-2025 рр. Графік ІДА

Динаміка у порівнянні з минулим роком (1 квартал 2025 до 1 кварталу 2024):

Внутрішні перепродажі: +15,9%

Імпорт вживаних: +48,2%

Імпорт нових: +14,1%

До речі які нові мотоцикли купували у 2024 році

На внутрішньому ринку (перепродажів) серед виробників мототехніки у зазначеному періоді переважали японські марки Honda (790 договорів купівлі-продажу) та Yamaha (625 ДКП), а також Geon (445 ДКП).

Імпорт мотоциклів з пробігом у першому кварталі поточного року тримався на японських марках, здебільшого це Honda, Yamaha, Kawasaki та Suzuki. Інші марки не подолали 10% межі частки на ринку.

Новою в Україні переважно купують мототехніку китайських виробників: у першому кварталі вкотре лідерами стали марки Spark (972 перших реєстрації), Musstang (676 ПР), та Lifan (624 ПР).