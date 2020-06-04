Для этого из бутылки надо вырезать трос, а это сделать довольно трудно.

Полтавский автоблогер Крамер, который делает собственную версию пикапа Tesla Cybertruck, решил проверить лайфхак. Он услышал, что вместо автомобильного троса можно использовать пластиковую бутылку, если разрезать ее таким образом, чтобы из нее вышла лента. Более того, эта лента должна быть настолько прочной, чтобы выдержать нагрузку, необходимую для вытягивания легкового автомобиля из мягкой глины.

Чтобы выполнить эксперимент, блогеру пришлось изрядно поработать. Оказывается, разрезать пластиковую бутылку на ленту очень трудно. Также трудно справиться с помощью одной бутылки, поэтому разрезали несколько. Кроме бутылок, нужен еще скотч и острый нож. Также непросто приладить пластик к буксировочным крюкам. Однако результат все же есть! Автомобиль вытащили, хотя и невероятными усилиями.

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Однако вывод такого эксперимента однозначен – не стоит так делать, лучше возить с собой настоящий автомобильный трос.

Смотрите видео, как вытягивать авто с помощью пластиковых бутылок (видео 18+):

Напомним, можно ли зарядить Tesla буксировкой.