Для цього з пляшки треба вирізати трос, а це зробити досить важко.

Полтавський автоблогер Крамер, який робить власну версію пікапа Tesla Cybertruck, вирішив перевірити лайфхак. Він почув, що замість автомобільного тросу можна використати пластикову пляшку, якщо розрізати її таким чином, щоб з неї вийшла стрічка.

Більше того, ця стрічка має бути настільки міцною, щоб витримати навантаження, необхідне для витягування легкового автомобіля з м'якої глини.

Щоб виконати експеримент, блогеру довелось добряче попрацювати. Виявляється, розрізати пластикову пляшку на стрічку дуже важко. Так само важко впоратись за допомогою однієї пляшки, тому розрізали кілька. Окрім пляшок, треба ще скотч та гострий ніж. Також непросто приладнати пластик до буксирувальних гачків. Однак результат все ж є! Автомобіль витягнули, хоча неймовірними зусиллями.

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Однак висновок такого експерименту однозначний – не варто так робити, краще возити з собою справжній автомобільний трос.

Дивіться відео, як витягувати авто за допомогою пластикових пляшок (відео 18+):

Нагадаємо, чи можна зарядити Tesla буксируванням.