В Украинских Правилах дорожного движения два типа одинарной сплошной линии разметки. В некоторых случаях их можно пересекать.

О значении сплошных линий разметки водители помнят, главным образом, то, что их пересекать запрещено. Однако Правила дорожного движения четко регламентируют моменты, когда можно пересекать сплошные линии обоих типов.

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1.1 (узкая сплошная линия)

разделяет транспортные потоки противоположных направлений (осевая разметка) на дорогах с двумя или тремя (2+1) полосами движения в обоих направлениях

обозначает границы полос движения в попутном направлении (разделительная разметка),

обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен (направляющие островки и островки безопасности);

разделяет пешеходное и велосипедное движение на смежных пешеходных и велосипедных дорожках, обозначенных знаком 4.18;

разделяет полосы на велосипедных дорожках с двусторонним движением при приближении к велосипедному переезду, обозначенного разметкой 1.15.

Линии 1.1 пересекать запрещается. То есть, если вы обогнали машину, повернули налево, перестроились перед перекрестком (если на нем такими линиями обозначены полосы движения), или захотели поставить машину на островок безопасности, который обведен этой линией – вы нарушили. Также нельзя заезжать на велосипед.

Конечно, есть исключения. Например, если посреди дороги есть сплошная и прерывистая линия (1.11). Тогда его можно пересекать, но только со стороны прерывистой. Со стороны сплошной – нет.

Еще один исключение, когда сплошную разметку можно пересечь, если при обеспечении безопасности дорожного движения нужно объехать неподвижное препятствие или обогнать одиночный транспорт, который двигается со скоростью менее 30 км/ч.

За нарушение правил пересечения разметки предусмотрен штраф в размере 340 грн (ст. 122 КУоАП).

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1.2 (широкая сплошная линия):

обозначает край проезжей части (краевая разметка) автомобильных дорог и улиц

пределы полосы для движения маршрутных транспортных средств или велосипедной полосы.

В местах, где на полосу маршрутных транспортных средств разрешен заезд другим транспортным средствам, эта линия может быть прерывистой;

Линию 1.2, которой обозначен край проезжей части, пересекать разрешается. Конечно, если это не запрещено установленными дорожными знаками. Также линию 1.2 можно переехать во время вынужденной остановки, если этой линией обозначен край проезжей части, смежный с обочиной.