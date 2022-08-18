В українських Правилах дорожнього руху є два типи одинарної суцільної лінії розмітки. У деяких випадках їх можна перетинати.

Про значення суцільних ліній розмітки водії пам’ятають, головним чином те, що їх перетинати заборонено. Однак Правила дорожнього руху чітко регламентують моменти, коли дозволено перетинати суцільні лінії обох типів.

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1.1 (вузька суцільна лінія)

поділяє транспортні потоки протилежних напрямків (осьова розмітка) на дорогах з двома чи трьома (2 + 1) смугами руху в обох напрямках

позначає межі смуг руху у попутному напрямку (розділювальна розмітка),

позначає межі проїзної частини, на які в’їзд заборонено (напрямні острівці та острівці безпеки);

розділяє пішохідний і велосипедний рух на суміжних пішохідних та велосипедних доріжках, позначених знаком 4.18;

розділяє смуги на велосипедних доріжках з двостороннім рухом у разі наближення до велосипедного переїзду, позначеного розміткою 1.15.

Лінії 1.1 перетинати забороняється. Тобто якщо ви обігнали машину, повернули наліво, перебудувались перед перехрестям (якщо на ньому такими лініями позначені смуги руху), або захотіли поставити машину на острівку безпеки, який обведений цією лінією – ви порушили. Також не можна заїжджати на велосмугу.

Звісно, є вийнятки. Наприклад, якщо посеред дороги є суцільна та переривчаста лінія (1.11). Тоді її можна перетинати, але лише зі сторони переривчастої. З боку суцільної – ні.

Ще один вийняток, – коли суцільну розмітку можна перетнути – якщо, за умови забезпечення безпеки дорожнього руху, треба об’їхати нерухому перешкоду чи обігнати поодинокий транспорт, який рухаються зі швидкістю менше 30 км/год.

За порушення правил перетину розмітки передбачено штраф у розмірі 340 грн (ст. 122 КУпАП).

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1.2 (широка суцільна лінія):

позначає край проїзної частини (крайова розмітка) автомобільних доріг та вулиць

межі смуги для руху маршрутних транспортних засобів або велосипедної смуги.

У місцях, де на смугу маршрутних транспортних засобів дозволено заїзд іншим транспортним засобам, ця лінія може бути переривчастою;

Лінію 1.2, якою позначено край проїзної частини, перетинати дозволяється. Звичайно, якщо це не заборонено встановленими дорожніми знаками. Також лінію 1.2 можна переїхати під час вимушеної зупинки, якщо цією лінією позначено край проїзної частини, суміжний з узбіччям.