MrBeast дарит 26 Tesla, среди них Cybertruck: как выиграть

Если быть точнее, то в подарок счастливчикам достанется 25 Tesla Model 3 и пикап Cybertruck. Однако для того, чтобы попасть в то число, фанаты должны прокомментировать оригинальное видео в Instagram и вспомнить имена двух друзей. Это все. Далее MrBeast случайным образом выберет счастливчика.

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Об этом шоу-ютубер сообщил в своем Instagram и нескольких других социальных сетях. Он также загрузил видео, на котором видно (см. видео ниже), как он держит торт ко дню рождения перед 26 автомобилями Tesla, которые станут подарком.

То, что желающих будет много, никто не сомневается не высказывает. Поскольку у него аудитория достигает не нескольких сотен тысяч зрителей, а несколько сотен миллионов. И это не выдумка, ведь подобных шоу в мире, можно пересчитать на пальцах рук одного человека.

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Почему подарит автомобили, автор конкурса не говорит, но всем известна его любовь к машинам и технике. На этой тематике (см. видео ниже) он построил много шоу, которые собирали на странице в YouTube по 200-300 и более миллионов просмотров. Согласитесь, 256 миллионов подписчиков даже президенты и миллиардеры не имеют.



Правда, организатор праздничного турнира поставил несколько условий. Их нужно соблюдать и они просты. Во-первых, участник должен проживать в таких странах: США, Австралия, Канада, Чили, метрополия Франции, Германия, Индия, Мексика, Южная Корея и Великобритания.

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Во-вторых, должно быть 18 лет или старше. Здесь Джимми Дональдсон уточнил, что канадцы и мексиканцы должны ответить на ряд вопросов, которые проверяют их навыки, прежде чем получить свои призы.

Этот конкурс уже продолжается и завершится 10 мая в 23:59. Победители будут объявлены 14 мая.

Есть еще одно уточнение: конкурс не имеет ничего общего с Tesla. Победители могут получить автомобили Tesla или по желанию обменять их на одинаковую денежную стоимость.