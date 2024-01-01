MrBeast дарує 26 Tesla, серед них Cybertruck: як виграти

Якщо бути точнішим, то в подарунок щасливчикам дістанеться 25 Tesla Model 3 та пікап Cybertruck. Однак для того, щоб потрапити в те число, фанати повинні прокоментувати оригінальне відео в Instagram і згадати імена двох друзів. Це все. Далі MrBeast випадковим чином вибере щасливчика.

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Про це шоу-ютубер повідомив у своєму Instagram та кількох інших соціальних мережах. Він також завантажив відео, на якому видно (див. відео нижче), як він тримає торт до дня народження перед 26 автомобілями Tesla, що стануть подарунком.

Те, що охочих буде багато, ніхто не сумнівів не висловлює. Оскільки в нього аудиторія сягає не кількох сотень тисяч глядачів, а кількасот мільйонів. І це не вигадка, адже подібних шоу у світі, можна перерахувати на пальцях рук однієї людини.

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Чому подарує автомобілі, автор конкурсу не каже, але всім відома його любов до машин і техніки. На цій тематиці (див. відео нижче) він побудував багато шоу, які збирали на сторінці в YouTube по 200-300 і більше мільйонів переглядів. Погодьтеся, 256 мільйонів підписників навіть президенти та мільярдери не мають.



Щоправда, організатор святкового турніру поставив кілька умов. Їх потрібно дотримуватися і вони прості. По-перше, учасник повинен проживати в таких країнах: США, Австралія, Канада, Чилі, метрополія Франції, Німеччина, Індія, Мексика, Південна Корея та Великобританія.

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По-друге, має бути 18 років або старше. Тут Джиммі Дональдсон уточнив, що канадці та мексиканці повинні відповісти на низку запитань, які перевіряють їхні навички, перш ніж отримати свої призи.

Цей конкурс вже триває й завершиться 10 травня о 23:59. Переможців буде оголошено 14 травня.

Є ще одне уточнення: конкурс не має нічого спільного з Tesla. Переможці можуть отримати автомобілі Tesla або за бажанням обміняти їх на однакову грошову вартість.