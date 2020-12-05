Этот автомобильчик – сплошной парадокс. Маленький и миленький внешне, на деле он сильнее многих полноразмерных собратьев. Авто24 разбирался, для чего восточные немцы создавали такие микроскопические тяжеловозы.

"Мультикар “ - это потому что ”много“, а не потому что ”мультики". То есть Multi – много, car – тележка. Но когда видишь этот автомобильчик, прежде всего таки приходит в голову, что это герой какой-то анимации. Между прочим, имя Multicar было в свое время (в 1958 г.) запатентовано.

Да, он мал, но имеет полное право называться грузовым автомобилем: “Мультикар-25” перевозит аж 2,3 тонны

Маленький грузовик Multicar 25 выпускалася в Германской Демократической Республике в период 1978 - 1992 гг. С первого взгляда поражает концепция транспортного средства: имея миниатюрные размеры (3,7 м в длину), он берет на борт 2,3 тонны груза! То есть, скажем, больше чем “Газель”, при том что сам может поместиться в газелькином кузове! Впечатляет и допустимая полная масса прицепа: 2,4 тонны!

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Интересно, что машина имела устойчивый спрос при том, что параллельно с ней существовали казалось, не менее практичные пикапы и многочисленные фургоны на шасси легковых моделей. Вероятно, секрет “Мультикара” в его концептуальной брутальности. Ведь он создан для безусловно суровых условий работы, в том числе и экстерьер, который не пострадает во время нештатных контактов с окружающими объектами.

Производитель позиционировал – да и позиционирует до сих пор – "мультикары" либо как экономичный развозной транспорт, либо как многоцелевой носитель оборудования

Кроме того, Multicar 25 не только грузовик, фактически он – носитель оборудования, шасси для установки различных кузовов и технологического оснащения. А бортовая платформа и самосвальный кузов – лишь отдельные варианты из целого перечня дополнительного оборудования. Который состоял, кстати, более чем из 20 пунктов.

С технической точки зрения Multicar 25 тоже как будто настоящий грузовик, только немного смасштабированный. Есть рама, рессоры, неразрезной задний мост, кардан и дизельный двигатель под кабиной, откидывающейся вполне по-взрослому. 4-цилиндровый 2,0-литровый дизель развивает 45 л. с. и разгоняет машинку до 60 км/ч.

Немцы смогли обеспечить надежность и долговечность даже в таком компактном коммерческом транспорте

Существовала и удлиненная версия машины, а полноприводный Multicar 4х4, между прочим, никак не отличался от обычного внешне. Все машины, даже с приводом только на заднюю ось, имеют принудительную блокировку межколесного дифференциала, а низшая ступень коробки передач во многих комплектациях имеет функцию “ползучей” - на ней легко можно двигаться на скорости 2 – 4 км/час. Все машины имели гидравлическую систему для привода навесного оборудования, причем гидравлика была трех типов, в зависимости от вида оборудования. В двухместной кабине имеется полный комплект контрольных приборов и отопитель.

На фото – каталог Multicar для советского рынка. В свое время в Союз завезли 20 тысяч "Мультикаров" разных комплектаций

Машину выпускали в восточно-немецком городе Вальтерсхаузен на предприятии, которое начинало свою деятельность с самоходных грузовых платформ. По сути, это был тот самый Multicar, только водитель в нем не имел кабины и не сидел, а ... стоял! Между прочим, "мультик" настолько крут, что оказался единственным авто, который вместе с заводом пережил объединение Восточной и Западной Германий в 1990 году. Марка существует и поныне, и ее продукция принципиально мало чем отличается от “Мультикаров” образца 1970-х.

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Между прочим, этот малыш давал работу не только коммунальщикам и фермерам-единоличникам, но и рабочим нескольких немецких заводов: навесного оборудования для него придумали столько, что выпускали его в разных городках Тюрингии.

Несмотря на миниатюрные размеры, автомобиль имеет "взрослую" компоновку, следовательно, и приемлемый комфорт

Интересно, что из-за наличия сменного оборудования владельцы некоторых “Мультикаров” имели проблемы с регистрацией при покупке подержанной машины. Например, один и тот же экземпляр может усматриваться придирчивым “регистратором” одновременно и самосвалом, и разбрасывателем песка – если закрепить (или не снять) на корме специальное фирменное устройство. Поэтому некоторым владельцам предлагали было оформлять переоборудование и лишь потом обращаться за номерами. А если в комплекте к “мультику” прилагается также цистерна, гидравлический кран для самозагрузки или отвал для уборки снега, то ответственный эксперт МРЭО или сервисного центра вообще чувствовал закипание мозгов. Поэтому, наиболее счастливыми чувствуют себя те владельцы Multicar'ов, которым удалось зарегистрировать его как самоходное шасси или трактор.

Multicar 25 хотя и не выпускается почти тридцать лет, но до сих пор остается востребованным в коммунальном хозяйстве и на селе

Показательно, что несмотря на почтенный возраст, Multicar 25 и сегодня остается востребованным: действующие экземпляры в исполнении “самосвал” или “фургон” стоят в Украине на уровне 3,5 – 4,5 тыс. долларов. Это те автомобили, которые давно присутствуют в стране, то есть не нуждаются в растаможке и первичной регистрации. Уместно вспомнить, что в советское время в Союз было импортировано 20 тыс. экземпляров этих очень полезных машинок, и большая часть из них работала в коммунальном хозяйстве крупных городов, в том числе и Украины. Собственно, некоторые из них работают на ниве коммунхоза до сих пор.

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