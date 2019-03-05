Он выживал в снежной ловушке как мог и вместе со своим псом питался соусами из фаст-фуда.

Джереми Тейлор из города Портленд в Орегоне был спасен, после пяти дней, проведенных в машине, застрявшей в снегу. Вместе со своим хозяином в ловушке оказался и верный пес.

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24 февраля на дороге лесной службы США в снегу застрял внедорожник, в котором ехал Джереми Тейлор со своей собакой Элли. Когда 36-летний мужчина понял, что из снежного заноса ему не выбраться, он решил ночевать в машине. К счастью, Тейлор имел в машине спальный мешок, а вот еды и воды не хватало.

На утро Джереми Тейлор увидел, что автомобиль полностью засыпало снегом – открыть дверь машины было невозможно, аккумулятор разрядился, поэтому окна тоже оказались заблокированными, а сотовый телефон разрядился. Ситуация крайне непростая. И Джереми Тейлору удалось продержаться целых пять дней на соусе от тако и талом льду для питья.27 февраля близкие Тейлора забили тревогу и, вместе с местными правоохранителями, начали поисковую операцию. Только 1 марта внедорожник Тейлора был замечен водителем снегохода и мужчина с собакой были спасены.

Также недавно в Калифорнии снегоочистительная техника случайно откопала машину, в которой находилась женщина.