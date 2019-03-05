Він виживав у сніговій пастці як міг і разом зі своїм псом харчувався соусами з фаст-фуду.

Джеремі Тейлор з міста Портленд у Орегоні був врятований, після п'яти днів, проведених у машині, що застрягла у снігу. Разом зі своїм хазяїном у пастці опинився і вірний пес.

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24 лютого на дорозі лісової служби США в снігу застряг позашляховик, у якому їхав Джеремі Тейлор зі своєю собакою Еллі. Коли 36-річний чоловік зрозумів, що зі снігового замету йому не вибратись, він вирішив ночувати у машині. На щастя, Тейлор мав у машині спального мішка, а от їжі й води бракувало.

Наранок Джеремі Тейлор побачив, що автомобіль повністю засипало снігом – відкрити двері машини було неможливо, акумулятор розрядився, тож вікна теж виявились заблокованими, а стільниковий телефон розрядився. Ситуація вкрай непроста. Та Джеремі Тейлору вдалось протриматись цілих п’ять днів на соусі від тако та талій кризі для пиття.

27 лютого близькі Тейлора забили на сполох та, разом з місцевими правоохоронцями, почали пошукову операцію. Лише 1 березня позашляховик Тейлора був помічений водієм снігохода і чоловіка з собакою було врятовано.

Також нещодавно у Каліфорнії снігоочисна техніка випадково відкопала машину, у якій знаходилась жінка.