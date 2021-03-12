Чек на аренду машины в Hertz должен был обеспечить ему алиби.

Герберт Альфорд с Лансинга в штате Мичиган провел в тюрьме пять лет за убийство, в котором не виноват. Его алиби должна была подтвердить квитанция от Hertz, однако прокатная фирма нашла его только через три года, после запроса.

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Доказательства от Hertz были получены судом в 2018 году, что привело к освобождению Герберта Альфорда из тюрьмы в округе Ингэм прошлого года. Во вторник Альфорд подал иск против прокатной компании, хотя дело будет замедлено реорганизацией Hertz, связанной с процедурой банкротства. Мужчина требует финансовой компенсации.

"Нет сомнений, что (Альфорд) избежал бы осуждения и отбывания срока в тюрьме, если бы они предоставили эту документацию", – заявил сообщил адвокат Джейми Уайт WLNS-TV.

Представители Hertz заявили, что "глубоко опечалены" случившимся с Альфордом. "Хотя нам не удалось найти нужную запись за 2011 год, когда мы получили запрос в 2015 году, мы добросовестно продолжали наши усилия по его поиску", – заявила пресс-секретарь Лорен Ластер в среду. "Мы смогли найти запись об аренде в 2018 году и немедленно предоставили ее".

Альфорд был осужден за убийство в результате расстрела Майкла Адамса в 2016 году. Квитанция Hertz показала, что Альфорд арендовал машину в аэропорту Лансинга в то время, когда был застрелен Адамс. Адамс был убит в районе Лансинг в 20 минутах езды от аэропорта.

Осуждение было отменено, а обвинения окончательно сняты в 2020 году, после того, как Альфорд отбыл почти пять лет в заключении.