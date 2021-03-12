Чек на оренду машини у Hertz повинен був забезпечити йому алібі.

Герберт Альфорд з Лансінга у штаті Мічиган провів у в’язниці п’ять років за вбивство, у якому не був винен. Його алібі мала підтвердити квитанція від Hertz, однак прокатна фірма знайшла його лише через три роки, після запиту.

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Докази від Hertz були отримані судом у 2018 році, що призвело до звільнення Герберта Альфорда з в’язниці в окрузі Інгем минулого року. У вівторок Альфорд подав позов проти прокатної компанії, хоча справа буде сповільнена реорганізацією Hertz, пов’язаною з процедурою банкрутства. Чоловік вимагає фінансової компенсації.

“Немає сумнівів, що (Альфорд) уникнув би засудження та відбування терміну у в'язниці, якби вони надали цю документацію”, – заявив повідомив адвокат Джеймі Уайт WLNS-TV.

Представники Hertz заявили, що “глибоко засмучені” тим, що сталося з Альфордом. “Хоча нам не вдалося знайти потрібний запис за 2011 рік, коли ми отримали запит у 2015 році, ми добросовісно продовжували наші зусилля щодо його пошуку”, – заявила прес-секретар Лорен Ластер у середу. “Ми змогли знайти запис про оренду в 2018 році і негайно надали його”.

Альфорд був засуджений за вбивствов результаті розстрілу Майкла Адамса в 2016 році. Квитанція Hertz показала, що Альфорд орендував машину в аеропорту Лансінга в той час, коли був застрелений Адамс. Адамса було вбито в районі Лансінг за 20 хвилин їзди від аеропорту.

Засудження було скасовано, а звинувачення остаточно знято в 2020 році, після того, як Альфорд відбув майже п'ять років в ув’язненні.