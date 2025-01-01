Мужчина получил новый Porsche за $218 тысяч с помощью поддельных документов

Как рассказывает Carscoops, 55-летнего мужчину, обвиняют в краже путем обмана, мошенничестве с использованием коммуникаций, мошенничестве с личными данными и подделке документов. Все потому, что он стремился стать владельцем новенького Porsche, выдавая себя за другого человека.

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Отмечается, что в августе 2023 года подозреваемый, по имени Роберт Уэсли Маккоркл, приобрел неуказанную модель Porsche стоимостью 218 000 долларов в дилерском центре в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. В то время он утверждал, что был адвокатом из Калифорнии, который только что прилетел, чтобы купить автомобиль.

Правоохранители предъявили ему обвинение в предъявлении поддельного удостоверения личности с фотографией и личной информацией калифорнийского адвоката, за которого он выдавал себя. Его также подозревают в подделке подписи адвоката на договоре купли-продажи и предъявлении поддельного кассового чека на 100 000 долларов.

После этого Маккоркл покинул дилерский центр с автомобилем, обязавшись выплатить остальную сумму. Конечно, после проверки чека оказалось, что это фальшивка. Во время расследования дела следователями полиция Солт-Лейк-Сити обнаружила, что Маккоркл также является подозреваемым “в двух подобных инцидентах” в Неваде, что свидетельствует о том, что это, возможно, была не его первая попытка получить роскошную машину.

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Интересно, что это не первый случай, когда злоумышленники пытались получить Porsche путем обмана. В начале июня полиция Джорджии сообщила, что 19-летний парень внес пять поддельных чеков на общую сумму 545 770 долларов на свой счет в банке, прежде чем использовать часть денег на приобретение спорткара от немецкого автопроизводителя.