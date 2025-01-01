Чоловік отримав новий Porsche за $218 тисяч за допомогою підроблених документів

Як розповідає Carscoops, 55-річного чоловіка, звинувачують у крадіжці шляхом обману, шахрайстві з використанням комунікацій, шахрайстві з особистими даними та підробці документів. Все тому, що він прагнув стати власником новенького Porsche, видаючи себе за іншу людину.

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Зазначається, що у серпні 2023 року підозрюваний, на ім'я Роберт Веслі Маккоркл, придбав невказану модель Porsche вартістю 218 000 доларів у дилерському центрі в Солт-Лейк-Сіті, штат Юта. На той час він стверджував, що був адвокатом з Каліфорнії, який щойно прилетів, щоб купити автомобіль.

Правоохоронці висунули йому звинувачення у пред'явленні підробленого посвідчення особи з фотографією та особистою інформацією каліфорнійського адвоката, за якого він видавав себе. Його також підозрюють у підробці підпису адвоката на договорі купівлі-продажу та пред'явленні підробленого касового чека на 100 000 доларів.

Після цього Маккоркл покинув дилерський центр з автомобілем, зобов'язавшись виплатити решту суми. Звісно, після перевірки чека виявилось, що це фальшивка. Під час розслідування справи слідчими поліція Солт-Лейк-Сіті виявила, що Маккоркл також є підозрюваним “у двох подібних інцидентах” у Неваді, що свідчить про те, що це, можливо, була не його перша спроба отримати розкішну автівку.

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Цікаво, що це не перший випадок, коли зловмисники намагались отримати Porsche шляхом обману. На початку червня поліція Джорджії повідомила, що 19-річний хлопець вніс п'ять підроблених чеків на загальну суму 545 770 доларів на свій рахунок у банку, перш ніж використати частину грошей на придбання спорткара від німецького автовиробника.