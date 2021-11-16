Для Civic, пусть и новенького и спортивного, это рекордная цифра.

Самый первый Honda Civic Type R Limited Edition 2021 модельного года, был продан на онлайн-аукционе за баснословные 102 000 долларов. Это первый из 600 автомобилей ограниченной серии, предназначенных для США. Он попал к владельцу в качестве главного приза лотереи.

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В объявлении на сайте Bring a Trailer, где был продан автомобиль, продавец указывает, что автомобиль выпущен в октябре 2021 года имеет на одометре всего 16 миль (25 км). Интересно, что первый владелец автомобиля на самом деле его не покупал. Он выиграл его в благотворительной лотерее, организованной совместно с американским подразделением Honda.

Все модели Civic Type R Limited Edition окрашены в желтый цвет Phoenix и оснащаются 20-дюймовыми коваными дисками BBS, покрытыми матово-черным цветом и обутыми в шины 245/30 Michelin Pilot Sport Cup 2. Экстерьер также украшают красные акценты. Были внесены и другие модификации, включая удаление заднего стеклоочистителя, задней крышки багажника, задних вентиляционных отверстий кондиционера и некоторых шумоизоляционных материалов, чтобы уменьшить вес спортивного Civic.

Фото: Honda Civic Type R Limited Edition VIN001 / Carscoops