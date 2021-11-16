Для Civic, нехай і новенького та спортивного, це рекордна цифра.

Найперший Honda Civic Type R Limited Edition 2021 модельного року, був проданий на онлайн-аукціоні за надзвичайні 102 000 доларів. Це перший із 600 автомобілів обмеженої серії, призначених для США. Він потрапив до власника у якості головного призу лотереї.

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В оголошенні на сайті Bring a Trailer, де був проданий автомобіль, продавець вказує, що автомобіль випущений у жовтні 2021 року має на одометрі лише 16 миль (25 км). Цікаво, що перший власник автомобіля насправді його не купував. Він виграв його у благодійній лотереї, організованій спільно з американським підрозділом Honda.

Усі моделі Civic Type R Limited Edition пофарбовані у жовтий колір Phoenix та оснащуються 20-дюймовими кованими дисками BBS, покритими матово-чорним кольором і взутими у шини 245/30 Michelin Pilot Sport Cup 2. Екстер’єр також прикрашають червоні акценти. Були внесені й інші модифікації, включаючи видалення заднього склоочисника, задньої кришки багажника, задніх вентиляційних отворів кондиціонера та деяких шумоізоляційних матеріалів, щоб зменшити вагу спортивного Civic.

Фото: Honda Civic Type R Limited Edition VIN001 / Carscoops