Мужчина живет в доме посреди автомагистрали: видео

Изображения и видео дома, которым владеет Хуан Пинг, выглядят так, будто их создала нейросеть, однако они вполне реальны. В Китае такая недвижимость известна как “дом на гвоздях”, поскольку она остается на месте после того, как владелец отклонил предложение китайского правительства о выкупе строительного проекта.

Читайте также: В Китае работает отряд беспилотных тракторов без кабин: фото, видео

Отмечается, что мужчине предложили 1,6 миллиона юаней, или примерно 222 000 долларов, и три объекта недвижимости на замену для переезда. Он отказался, как сообщается, надеясь, что поступит лучшее предложение. К сожалению, он принял ошибочное решение, ведь никаких других предложений так и не поступило – местные власти начали строительство автомагистрали.

Дом мужчины сейчас расположен прямо посередине автомагистрали, которая ненадолго разделяется на две части и огибает его дом. Сообщается, что шум от строительства настолько сильный, что Пинг, который живет со своим 11-летним внуком, обычно проводит большую часть времени в центре города, возвращаясь домой только ночью, когда строительство заканчивается.

Также интересно: Системы безопасности 36 различных авто проверили в Китае: результат удивил

По словам владельца дома, сейчас он очень жалеет о своем решении отклонить предложение. “Если бы я мог вернуть время назад, я бы согласился на условия сноса, которые они предложили. Теперь мне кажется, что я проиграл большую ставку. Я немного сожалею об этом”, – сказал он Metro.

Ужасно то, что единственный способ, которым домовладелец может добраться домой – это пройти через большую канализационную трубу под автострадой. Вполне возможно, что во время ливня ее будет затапливать и Пинг не сможет попасть в дом.