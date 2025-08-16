Чоловік живе у будинку посеред автомагістралі: відео

Зображення та відео будинку, котрим володіє Хуан Пінг, виглядають так, ніби їх створила нейромережа, однак вони цілком реальні. У Китаї така нерухомість відома як “будинок на цвяхах”, оскільки вона залишається на місці після того, як власник відхилив пропозицію китайського уряду про викуп будівельного проекту.

Читайте також: В Китаї працює загін безпілотних тракторів без кабін: фото, відео

Зазначається, що чоловікові запропонували 1,6 мільйона юанів, або приблизно 222 000 доларів, і три об'єкти нерухомості на заміну для переїзду. Він відмовився, як повідомляється, сподіваючись, що надійде краща пропозиція. На жаль, він прийняв помилкове рішення, адже жодних інших пропозицій так і не надійшло – місцева влада почала будівництво автомагістралі.

Будинок чоловіка зараз розташований прямо посередині автомагістралі, яка ненадовго розділяється на дві частини та огинає його будинок. Повідомляється, що шум від будівництва настільки сильний, що Пінг, який живе зі своїм 11-річним онуком, зазвичай проводить більшу частину часу в центрі міста, повертаючись додому лише вночі, коли будівництво закінчується.

Також цікаво: Системи безпеки 36 різноманітних авто перевірили в Китаї: результат здивував

За словами власника будинку, зараз він дуже шкодує про своє рішення відхилити пропозицію. “Якби я міг повернути час назад, я б погодився на умови знесення, які вони запропонували. Тепер мені здається, що я програв велику ставку. Я трохи шкодую про це”, – сказав він Metro.

Жахливо те, що єдиний спосіб, яким домовласник може дістатись додому – це пройти через велику каналізаційну трубу під автострадою. Цілком можливо, що під час злив її затоплюватиме й Пінг не матиме змоги потрапити до будинку.