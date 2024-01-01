MV Agusta выпустит всего 500 штук Superveloce 1000 Serie Oro

Этот скоростной зверь оснащен четырехцилиндровым двигателем мощностью более 200 лошадиных сил с титановыми шатунами и радиальными клапанами, но это не главная особенность. Об этих тонкостях сообщает motorcycle.com.

По словам технического менеджера Стефано Кампачи с MV, Superveloce 1000 Serie Oro должен понравиться как мотоциклистам, так и не мотоциклистам.

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"Мы называем это формой желания. Как и предыдущий Superveloce 800, я считаю, что можно с уверенностью сказать, что MV создал ещё один мотоцикл, выглядящий как мотоцикл. Мы искали вдохновение в прошлом, в частности в GP500 1972 года. GP500 имел крылья задолго до того, как сегодняшний MotoGP стал мейнстримом, поэтому он служит идеальной платформой для Superveloce 1000 Serie Oro", – подчеркнул Стефано Кампачи.

Тот GP500 переосмыслен для современности в Superveloce 1000 Serie Oro. Фото: MV Agusta

Центральная линия от прошлого к настоящему – это явно крылья, и это не случайно. В Superveloce 1000 Serie Oro крылья интегрированы в конструкцию кузова из углеродного волокна, а не просто закреплены на болтах, которые наблюдались в MotoGP и даже других серийных мотоциклах.

Как и предыдущий Superveloce 800, версия 1000 использует 998cc Inline-Four MV, который производился годами. Это также мощный двигатель с заявленной мощностью 208 лошадиных сил. Восемь форсунок подают топливо в двигатель, а корпус дроссельной заслонки RbW 50 мм толкает воздух в трахею.

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Управлением действием является интегрированная система управления двигателем и транспортным средством MV MVICS. Благодаря инерционной платформе как основе блока, система контроля тяги, управления колесным ходом и ABS могут оптимизировать скорость или сделать поездку более безопасной. Четыре режима езды, круиз-контроль также являются частью соглашения.

Superveloce 1000 Serie Oro поставляется с интегрированным модулем GPS, который напрямую общается с приложением MV Ride. Вы можете вводить пункты назначения через эту программу и получать маршруты прямо на 5,5-дюймовый TFT-дисплей.

Если нравится отслеживать подробности поездки, то активация функции "Запись поездки" инициирует сбор данных, которые затем позволят вам снова пережить свою поездку, включая пройденный маршрут, скорость, использованную передачу, угол наклона, высоту и время в пути. Вы даже можете загрузить маршрут и сопутствующую информацию в приложение MV Ride (если вы любитель хвастаться).

Фото: MV Agusta