MV Agusta випустить лише 500 штук Superveloce 1000 Serie Oro

Цей швидкісний звір оснащений чотирициліндровим двигуном потужністю понад 200 кінських сил із титановими шатунами та радіальними клапанами, але це не головна ознака. Про ці тонкощі повідомляє motorcycle.com.

За словами технічного менеджера Стефано Кампачі з MV, Superveloce 1000 Serie Oro має сподобатися як мотоциклістам, так і не мотоциклістам.

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"Ми називаємо це формою бажання. Як і попередній Superveloce 800, я вважаю, що можна з упевненістю сказати, що MV створив ще один мотоцикл, що виглядає як мотоцикл. Ми шукали натхнення в минулому, зокрема в GP500 1972 року. GP500 мав крила задовго до того, як сьогоднішній MotoGP став мейнстрімом, тому він служить ідеальною платформою для Superveloce 1000 Serie Oro", – підкреслив Стефано Кампачі.

Той GP500 переосмислений для сучасності в Superveloce 1000 Serie Oro. Фото: MV Agusta

Центральна лінія від минулого до сьогодення — це явно крила, і це не випадково. У Superveloce 1000 Serie Oro крила інтегровані в конструкцію кузова з вуглецевого волокна, а не просто закріплені на болтах, які спостерігалися в MotoGP і навіть інших серійних мотоциклах.

Як і попередній Superveloce 800, версія 1000 використовує 998cc Inline-Four MV, який вироблявся роками. Це також потужний двигун із заявленою потужністю 208 кінських сил. Вісім форсунок подають паливо у двигун, а корпус дросельної заслінки RbW 50 мм штовхає повітря в трахею.

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Управлінням дією є інтегрована система керування двигуном і транспортним засобом MV MVICS. Завдяки інерційній платформі як основі блоку, система контролю тяги, керування колісним ходом і ABS можуть оптимізувати швидкість або зробити поїздку безпечнішою. Чотири режими їзди, круїз-контроль також є частиною угоди.

Superveloce 1000 Serie Oro поставляється з інтегрованим модулем GPS, який безпосередньо спілкується з додатком MV Ride. Ви можете вводити пункти призначення через цю програму та отримувати маршрути прямо на 5,5-дюймовий TFT-дисплей.

Якщо вам подобається відстежувати подробиці поїздки, активація функції «Запис поїздки» ініціює збір даних, які потім дозволять вам знову пережити свою поїздку, включаючи пройдений маршрут, швидкість, використану передачу, кут нахилу, висоту та час у дорозі. Ви навіть можете завантажити маршрут і супутню інформацію в додаток MV Ride (якщо ви любитель хвалитися).

Фото: MV Agusta