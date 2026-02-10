Как работает мобильный миномет Alakran на базе испанского бронеавтомобиля Uro Vamtac

В современной войне мобильность в сочетании с технологиями современных вооружений “делают погоду” на украинско-российском фронте. Этого мнения придерживаются герои сюжета из отдела огневой поддержки Государственной пограничной службы Украины, размещенного на странице ведомства в Youtube.



Украинские военные адаптируются к новым условиям, используя современное вооружение и собственные тактические наработки. Одним из примеров эффективной работы стал мобильный миномет испанского производства "Алакран".

На все про все – несколько минут

По словам военных, на выполнение боевой задачи иногда есть всего несколько минут. Это из-за того, что длительное пребывание на позиции представляет опасность из-за постоянного наблюдения врага с воздуха.

Именно поэтому скорость и точная координация между членами экипажа имеют решающее значение. Самоходный миномет Alakran такой потребности отвечает сполна, его главное преимущество – скорость развертывания и автономность.

Если стационарные минометы работают с заранее подготовленных позиций, то мобильный комплекс позволяет экипажу действовать значительно динамичнее: подразделение прибывает на огневую позицию, наносит удар и почти сразу меняет место.

Быстрой стрельбе перегрев не будет мешать, поскольку Alakran имеет систему охлаждения ствола. Фото: иллюстративное, сайт Авто24

С тактикой "стреляй и убегай"

Минометные 120-мм самоходки британско-испанской компания Milanion NTGS (СП британской Milanion Technologies и испанской New Technologies Global Systems (NTGS) построено на шасси бронеавтомобиль Uro Vamtac 4x4, похожий на американский HMMWV – построение по аналогичным характеристикам.

Мощный двигатель плюс полный привод

Имея массу 5,8 тонн, грузоподъемность 2,5 тонны, минометная самоходка благодаря мощному двигателю в 188 л.с. и полному приводу, отвечает потребностям минометного экипажа, который в операционной работе действует по тактическому принципу "стреляй и убегай".

Испанцы начали поставлять в Украину минометы на модифицированных версиях ходовой. Скажем, британо-испанские минометные установки Alakran на испанском шасси "Зубр" в модификации ST5 имеют 187 - 245 л.с.

Однако во всех версиях машина имеет постоянные габариты: длина 4845 мм, ширина – 2175 мм, высота – 1900 мм. Производитель заявляет, что его машина способна максимально разгоняться по дороге с твердым покрытием до 135 км/ч.

Без навигации вся надежда на "ручные расчеты"

Как рассказывают минометчики этого пограничного отряда, на выполнение боевой задачи иногда отводится минимум времени. Угроза подстерегает со всех сторон, в том числе с воздуха.

Трудности создает активная борьба с навигационными системами. В районах выполнения задач сигнал GPS часто глушится, поэтому военным приходится применять альтернативные методы ориентирования.

Автомобили Uro Vamtac 4x4 сх надстройками минометных установок Alakran. Фото: иллюстративное, сайт Авто24

Для этого используют специальные приборы и собственные расчеты, что позволяет быстро наводить миномет на цель и корректировать огонь.



Содействовать врагу... в его могилизации

Система быстрого развертывания, что позволяет эффективно реагировать на меняющиеся требования миссии и достигать высокой точности поражений. Удивительная точность – отклонение от цели в пределах 2 метров на расстоянии 1 километра. Экипаж гарантирует врагу результативную могилизацию.

Подразделения, оснащенные "Алакраном", неоднократно поражали склады боеприпасов противника, технику и живую силу. Благодаря мобильности миномет также эффективно применяется против диверсионно-разведывательных групп: от мин сверху ни одна бетонная стена, холм или окоп не убережет.