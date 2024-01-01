Испанский аналог HMMWV используют на учениях минометчиков

Первое упоминание у нас прозвучало 15 ноября со ссылкой на пресс-релиз Минобороны Украины о кодификации бронеавтомобиля “Зубр”. Редакция Авто24 благодаря собственному расследованию выяснила производителя и модель – это был бронеавтомобиль Uro, то есть "Зубр" испанского производителя URO Vehículos Especiales S.A, более известного как UROVESA.

Теперь появились реальные фото этой машины на украинских просторах. Снимки и описание события сделала на своей странице Facebook пресс-служба 210-го Отдельного штурмового полка. Подборка фотографий показывает момент учений личного состава минометной батареи.

Читайте также Мобильный миномет на колесном шасси GRF сделали по принципу "стреляй и беги"

По внешним признакам бронеавтомобиль напоминает американский HMMWV. Однако по конструкции и комплектованию испанская мобильная тактическая машина несколько иная. У "испанца" стоят австрийские 6-цилиндровые дизельные двигатели Steyr с турбонаддувом, выдающие мощность 188 лошадиных сил. А у "американца" используют V8 GM V8 Detroit diesel с потенциалом 170 и 190 л.с. и 200-сильный Chevy Small Block L05 V8.

Британо-испанские минометные установки Alakran на испанском шасси "Зубр". Фото: 210 ОШП

Правда, испанцы уже начали ставить на свою модель Uro в модификации ST5 двигатели 187 - 245 л.с., но это зависит от надстройки. Очевидно, минометная установка с боекомплектом на шасси испанского "Зубра" с полной массой более 6 т требует потенциал 200, а то и больше лошадиных сил.

Во всех версиях машина имеет постоянные габариты: длина 4845 мм, ширина: 2175 мм, высота: 1900 мм. Производитель заявляет, что его 6-тонная Uro способна максимально разгоняться по дороге с твердым покрытием до 135 км/ч.

Читайте также Польские самоходные минометы Rak: что это за техника и для чего нужна на поле боя

Операционная скорость во фронтовых полевых условиях будет в 2-3 раза меньше. Там куда большее значение имеет другая скорость – быстро развернуть установку для ведения огня, ударить по врагу по заданным координатам и быстро покинуть огневую позицию.

Именно это подтвердили командир батареи 2-го Штурмового батальона 210 ОШП Владимир по кличке Барса и его собратья:

"Мы отработали быстрое развертывание и свертывание расчета, а также эффективность огневого поражения целей".

Правило простое: приехали на позицию, быстро развернулись, точно ударили по врагу (отклонение только 2 метра на расстоянии 1 километр) и быстренько оттуда убрались в безопасную зону. Фото: 210 ОШП

Здесь интересная деталь: кабина самоходной установки Uro Vamtac двухместная. Таким образом экипаж самоходки из двух человек (водитель + командир) успешно справляется с операционным обслуживанием миномета.