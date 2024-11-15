Что за броневик "Зубр" допустило к эксплуатации Минобороны: эксклюзивное расследование

Краткое описание на сайте МО Украины дает понять только о минимальных общих возможностях этого автомобиля вроде того, что там броня "обеспечивает защиту военнослужащих от поражений стрелковым оружием и минимизирует травмирование водителя и пассажиров при подрыве машины на мине или вражеском фугасе".

О производителе и модели бронеавтомобилей серии "Зубр" в официальном сообщении не говорится, не говоря уже о ТТХ. В продуктовой линейке украинских производителей броневик с таким названием отсутствует. Вероятно, кодифицирована зарубежная модель.

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С таким названием бронеавтомобили выпускают только два завода. В первом случае две модели серии "Зубр" (Żubr P и Żubr WD) выпускает завод в AMZ-KUTNO S.A. в Лодзинском воеводстве Польши. Однако ничего общего с показанным на фото в официальном релизе Минобороны бронеавтомобилем те машины не имеют, как и броневики Tur нескольких моделей.

Испанский производитель URO Vehículos Especiales S.A, более известный как UROVESA, выпускает бронированные автомобили Uro. Здесь не стоит удивляться, потому что в переводе с испанского языка Uro - зубр. В этой серии есть несколько моделей и их модификаций, выпускаемых для оборонного ведомства, полиции и служб спасения.

Вот испанские броневики Uro по чертам совпадают с опубликованным на странице Минобороны Украины фото бронеавтомобиля "Зубр". Если точнее, то МО Украины опубликовало не фото, а скриншот из видео пятилетней давности об этом автомобиле.

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Таким образом можно сделать вывод, что допуск получил испанский Uro/Зубр – URO VAMTAC. Его в армиях многих стран мира характеризуют как надежную машину.

Здесь силовой агрегат комплектуется в зависимости от специального исполнения. Поскольку масса колеблется в зависимости от модели в промежутке от 5 300 до 11000 кг, то и мощность подбирается под соответствующее исполнение от 187 до 245 л.с. Коробка передач в машине автоматическая (5-6 Fwd +1 Rev), раздаточная коробка 4X4 стоит штатно, 100% блокировка дифференциала. Запас хода под 600 километров на одной заправке.

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Испанский "Зубр" комплектуется широким спектром оружия. Это может 7,62-мм пулемет, 12,7-мм пушка, 40-мм гранатометы, противотанковые управляемые ракеты, 81-мм миномет, 106-мм безоткатная пушка или ракетные системы ПВО. Все зависит от подразделения, где эксплуатируется машина.

Бронеавтомобиль имеет усиленную независимую подвеску и незаурядные ходовые характеристики, что позволяет передвигаться на относительно высоких скоростях по сложным участкам местности. Неглубокие водные препятствия – также не являются проблемой для преодоления на этом бронеавтомобиле.