Що за броньовик "Зубр" допустило до експлуатації Міноборони: ексклюзивне розслідування

Короткий опис на сайті МО України дає зрозуміти лише про мінімальні загальні можливості цього автомобіля на кшталт того, що там броня "забезпечує захист військовослужбовців від уражень стрілецькою зброєю та мінімізує травмування водія і пасажирів при підриві машини на міні чи ворожому фугасі".

Про виробника та модель бронеавтомобілів серії "Зубр" в офіційному повідомленні не йдеться, не кажучи вже про ТТХ. В продуктовій лінійці українських виробників броньовик з такою назвою відсутній. Ймовірно, кодифіковано закордонну модель.

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З такою назвою бронеавтомобілі випускають лише два заводи. В першому випадку дві моделі серії "Зубр" (Żubr P та Żubr WD) випускає завод в AMZ-KUTNO S.A. в Лодзінському воєводстві Польщі. Однак нічого спільного з показаним на фото в офіційному релізі Міноборони бронеавтомобілем ті машини не мають, як і броньовики Tur кількох моделей.

Іспанський виробник URO Vehículos Especiales S.A, більш відомий як UROVESA, випускає броньовані автомобілі Uro. Тут не варто дивуватися, бо в перекладі з іспанської мови Uro - зубр. У цій серії є кілька моделей та їх модифікацій, що випускаються для оборонного відомства, поліції й служб порятунку.

Ось іспанські броньовики Uro за рисами збігаються з опублікованим на сторінці Міноборони України фото бронеавтомобіля "Зубр". Якщо точніше, то МО України опублікувало не фото, а скриншот з відео п’ятирічної давнини про цей автомобіль.

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Таким чином можна зробити висновок, що допуск отримав іспанський Uro/Зубр – URO VAMTAC. Його в арміях багатьох країн світу характеризують як надійну машину.

Тут силовий агрегат комплектується залежно від спеціального виконання. Оскільки маса коливається залежно від моделі в проміжку від 5 300 до 11000 кг, то й потужність підбирається під відповідне виконання від 187 до 245 к.с. Коробка передач в машині автоматична (5-6 Fwd +1 Rev), роздавальна коробка 4X4 стоїть штатно, 100% блокування диференціала. Запас ходу під 600 кілометрів на одній заправці.

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Іспанський "Зубр" комплектується широким спектром зброї. Це може 7,62-мм кулемет, 12,7-мм гармата, 40-мм гранатомети, протитанкові керовані ракети, 81-мм міномет, 106-мм безвідкатна гармата або ракетні системи ППО. Все залежить від підрозділу, де експлуатується машина.

Бронеавтівка має посилену незалежну підвіску та неабиякі ходові характеристики, що дозволяє пересуватися на відносно високих швидкостях складними ділянками місцевості. Неглибокі водні перешкоди – також не є проблемою для подолання на цьому бронеавтомобілі.