Іспанський аналог HMMWV використовують на навчаннях мінометників

Перша згадка у нас прозвучала 15 листопада з посиланням на пресреліз Міноборони України про кодифікацію бронеавтомобіля "Зубр". Редакція Авто24 завдяки власному розслідуванню з’ясувала виробника та модель – це був бронеавтомобіль Uro, тобто "Зубр" іспанського виробника URO Vehículos Especiales S.A, більш відомого як UROVESA.

Тепер з’явилися реальні фото цієї машини на українських просторах. Знімки та опис події зробила на своїй сторінці Facebook пресслужба 210-го Окремого штурмового полку. Добірка світлин показує момент навчань особового складу мінометної батареї.

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За зовнішніми ознаками бронеавтомобіль нагадує американський HMMWV. Однак за конструкцією та комплектуванням іспанська мобільна тактична машина дещо інша. У "іспанця" стоять австрійські 6-циліндрові дизельні двигуни Steyr з турбонаддувом, що видають потужність 188 кінських сил. А у "американця" використовують V8 GM V8 Detroit diesel з потенціалом 170 та 190 к.с. і 200-сильний Chevy Small Block L05 V8.

Британо-іспанські мінометні установки Alakran на іспанському шасі "Зубр". Фото: 210 ОШП

Щоправда, іспанці вже почали ставити на свою модель Uro в модифікації ST5 двигуни 187 - 245 к.с., але це залежить від надбудови. Вочевидь, мінометна установка з боєкомплектом на шасі іспанського "Зубра" з повною масою понад 6 т потребує потенціал 200, а то й більше кінських сил.

У всіх версіях машина має сталі габарити: довжина 4845 мм, ширина: 2175 мм, висота: 1900 мм. Виробник заявляє, що його 6-тонна Uro спроможна максимально розганятися по дорозі з твердим покриттям до 135 км/год.

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Операційна швидкість в фронтових польових умовах буде у 2-3 рази меншою. Там куди більшого значення має інша швидкість – прудко розгорнути установку для ведення вогню, вдарити по ворогу за заданими координатами та швидко покинути вогневу позицію.

Саме це підтвердили командир батареї 2-го Штурмового батальйону 210 ОШП Володимир на псевдо Барса та його побратими:

"Ми відпрацювали швидке розгортання та згортання розрахунку, а також ефективність вогневого ураження цілей".

Правило просте: приїхали на позицію, швидко розгорнулися, влучно вдарили по ворогу (відхилення лише 2 метри на відстані 1 кілометр) і швиденько відтіля зникли в безпечному напрямку. Фото: 210 ОШП

Тут цікава деталь: кабіна самохідної установки Uro Vamtac двомісна. Таким чином екіпаж самохідки з двох осіб (водій+командир) успішно справляється з операційним обслуговуванням міномета.