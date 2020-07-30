Его создало кастом-ателье Gagliardi design – модель VEX.

На калифорнийской площадке аукциона IAAI выставлен редкий автомобиль. В "прошлой жизни" он был Porsche Boxter, но недолго. Кастом-ателье Gagliardi design полностью переделало его до неузнаваемости. Стоимость такой переделки составляет $45 000 без учета самого автомобиля-донора. Кузов модели VEX выполнен из фибергласса на алюминиевой раме, салон максимально сохранен оригинальным ради безопасности, в двигатель тоже не вмешивались.

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Согласно сообщению аукциона IAAI, авто изготовлено в 2006 году, среди повреждений – задний и передний удары. Впрочем, на фото видно, что задняя часть пострадала больше. Восстановить ее могут тюнинг-мастера, которые работают с пластиковыми деталями. Причем не только "под оригинал", но и по собственному усмотрению.



Дата аукциона еще не назначена, поэтому никакие предложения еще не сформированы. Это авто впервые заметил на аукционе IAAI владелец компании Carsfromwest Андрей Иванов.

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