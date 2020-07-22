На сайте Официального интернет-представительства Президента Украины зарегистрирована петиция, которая содержит требование не запрещать государственную регистрацию автомобилей, которые были повреждены в ДТП в других странах.

Кабмин предлагает принять постановление "О внесении изменений в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей...", которая запретит регистрацию в Украине автомобилей которые были сильно повреждены в ДТП в других странах.

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Эти изменения могут касаться прежде всего “битков” из США. Ведь там даже при незначительных повреждениях страховые компании часто признают ремонт автомобиля экономически нецелесообразным и списывают его на утилизацию. Но наши сограждане иногда покупают такие автомобили на аукционах, привозят в Украину, восстанавливают и эксплуатируют.

Проект постановления Кабмина содержит следующую формулировку "Документы, выданные иностранными уполномоченными органами, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено законодательством или международными договорами Украины, и представлены вместе с заверенным в установленном порядке переводом на украинский язык.

Документ, удостоверяющий, что транспортное средство подлежит утилизации, не является документом, который подтверждает регистрацию транспортного средства".

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Фактически это означает запрет регистрации таких транспортных средств в Украине. Противники этих нововведений просят Президента вмешаться в ситуацию и не допустить внедрения таких ограничений. С полным текстом петиции можно ознакомиться по этой ссылке.