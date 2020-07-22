На сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України зареєстрована петиція, яка містить вимогу не забороняти державну реєстрацію автомобілів, що були пошкоджені у ДТП в інших країнах.

Кабмін пропонує прийняти постанову "Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів...", яка заборонить реєстрацію в Україні автомобілів які були сильно пошкоджені в ДТП в інших країнах.

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Ці зміни можуть стосуватись перш за все "битків" з США. Адже там навіть при незначних пошкодженнях страхові компанії часто визнають ремонт автомобіля економічно недоцільним і списують його в утилізацію. Але наші співгромадяни іноді купляють такі автомобілі на аукціонах, привозять в Україну, відновлюють та експлуатують.

Проект постанови кабміну містить наступне формулювання "Документи, видані іноземними уповноваженими органами, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законодавством або міжнародними договорами України, та подані разом із засвідченим у встановленому порядку перекладом на українську мову.

Документ, який посвідчує, що транспортний засіб підлягає утилізації, не є документом, який підтверджує реєстрацію транспортного засобу".

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Фактично це означає заборону реєстрації таких транспортних засобів в Україні. Противники цих нововведень просять Президента втрутитись у ситуацію та не дозволити впровадження таких обмежень. З повним текстом петиції можна ознайомитись за цим посиланням.