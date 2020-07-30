Його створило кастом-ательє Gagliardi design – модель VEX.

На каліфорнійському майданчику аукціону IAAI виставлено рідкісний автомобіль. В "минулому житті" він був Porsche Boxter, але недовго. Кастом-ательє Gagliardi design повністю переробило його до невпізнаваності. Варість такої переробки становить $ 45 000 без врахування самого автомобіля-донора. Кузов моделі VEX виконаний з фібергласу на алюмінієвій рамі, салон максимально збережено оригінальним задля безпеки, в двигун також не втручались.

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Згідно повідомлення аукціону IAAI, авто виготовлено в 2006 році, серед пошкоджень – задній та передній удари. Втім, на фото видно, що задня частина постраждала більше. Відновити її можуть тюнінг-майстри, які працюють з пластиковими деталями. Причому не лише "під оригінал", але й на власний розсуд.

Дата аукціону ще не призначена, тож жодних пропозицій ще не сформовано. Це авто вперше помітив на аукціоні IAAI власник компанії Carsfromwest Андрій Іванов.

Нагадаємо, що президента просять не забороняти реєстрацію "битків" із США.