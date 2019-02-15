Предупреждение для эстетов: вам этого лучше не видеть.

Каждый, взглянув на фото, скажет, что автомобиль выглядит ужасно. Но мы также убеждены, что его обладатель имеет талант к технике и просто не обращает внимания на внешний вид.

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Возможно перед нами дипломная работа студента Массачуссетского технологического университета по топливной эффективности – фотография была сделана на автомагистрали Interstate 95 в Массачусетсе. Или умелый автомеханик решил починить поломанный гибрид и превратил его в электрокар с солнечными панелями. К сожалению, автор снимка не узнал, кому принадлежит странный синий солар-Приус.

Но уже по паре фотографий можно немало сказать об этом инженерном творении. Для улучшения аэродинамики владелец гибрида установил аэродинамические колпаки на колеса, которые уменьшают завихрения воздуха, глухие накладки на задние боковые стекла и крохотные зеркала заднего вида. Задняя часть кузова получила продление в виде трубчатого каркаса и легких панелей обтекаемой формы. Под прозрачной частью “второго багажника” размещена солнечная панель.

Напомним, Toyota Prius имеет коэффициент лобового сопротивления воздуху в 0,25. Лучшая обтекаемость кузову означает меньший расход энергии, нужной для движения автомобиля.

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