Попередження для естетів: вам цього краще не бачити.

Кожен, поглянувши на фото, скаже, що автомобіль виглядає жахливо. Та ми також переконані, що його власник має хист до техніки і просто не зважає на зовнішній вигляд.

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Можливо перед нами дипломна робота студента Массачуссетського технологічного університету з паливної ефективності – фотографія була зроблена на автомагістралі Interstate 95 в Массачусетсі. Або вправний автомеханік вирішив полагодити поламаний гібрид і перетворив його на електрокар з сонячними панелями. На жаль, автор знімка не дізнався, кому належить чудернацький синій солар-Пріус.

Та вже за парою фотографій можна чимало сказати про це інженерне творіння. Для поліпшення аеродинаміки власник гібрида встановив аеродинамічні ковпаки на колеса, котрі зменшують завихрення повітря, глухі накладки на задні бічні стекла та крихітні дзеркала заднього виду. Задня частина кузова отримала подовження у вигляді трубчастого каркаса та легких панелей обтічної форми. Під прозорою частиною “другого багажника” розміщена сонячна панель.

Нагадаємо, Toyota Prius має коефіцієнт лобового опору повітрю у 0,25. Краща обтічність кузову означає меншу витрату енергії, потрібної для руху автомобіля.

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