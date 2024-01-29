Электрические снегоуборочные машины для обслуживания зон отдыха и обустройства трасс горнолыжных курортов начали вытеснять дизельные версии ратраков.

Курорт Taos Ski Valley в Нью-Мексико (США) сообщил, что развернул "первый полностью электрический снегоход в Северной Америке". Эта машина на широких гусеницах благодаря специальным наростам на ленте ходовой, фронтального снежного плуга и кормового планировщика трасс очень тщательно чистит, трамбует снег, улучшает состояние и условия трасс для катания на лыжах сноубордах и снегоходах.

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На склонах долины Таос работает аккумуляторный Prinoth Husky eMOTION, имеющий мощность 180 кВт (245 л.с.). Как отмечает итальянский производитель Prinoth, заказчики берут машины с разными батареями все зависит от операционных объемов. Это может быть емкость аккумулятора 100 или 200 кВт-ч, то есть стандартная базовая или премиальная комплектация.

Снегоуборщик eMOTION стандартного исполнения заряжается в течение трех часов с мощностью быстрой зарядки от постоянного тока 100 кВт. Зарядная мощность переменного тока составляет 22 кВт.

Как и дизельная версия машина готовит точные долговечные дорожки, но уже работает без угарных выбросов. Расчищенные и распланированные дорожки соответствуют самым высоким стандартам для Олимпийских соревнований, турниров Кубка мира или для веселого катания с друзьями. Ее две или четыре опорные пластины и фрезы можно использовать независимо. Они регулируют положение и давление на поверхность в соответствии с требованиями и условиями трассы, гарантируя идеальный путь даже на извилистых маршрутах.

Компания Taos Ski Valley заявила, что электрический снегоход eMOTION сокращает выбросы в ходе уборки снега примерно на 1100 фунтов (4 989 кг) в смену. При этом он гораздо тише дизельных снегоуборочных машин.

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Taos Ski Valley – первый в мире горнолыжный курорт сертифицирован с нейтральным выбросом углерода. Это достигнуто благодаря активно внедрению электрических снегоходов внедорожников и снегоуборочных машин.

За экологичным лидером подтягиваются и другие горнолыжные курорты и базы отдыха Америки и Европы. Кстати, нынешние Зимние юношеские Олимпийские игры-2024 в корейском Канвоне уже будут обслуживать электрические ратраки.