Електричні снігоприбиральні машини для обслуговування зон відпочинку та облаштування трас гірськолижних курортів почали витісняти дизельні версії ратраків.

Курорт Taos Ski Valley у Нью-Мексико (США) повідомив, що розгорнув "перший, повністю електричний снігохід у Північній Америці". Ця машина на широких гусеницях завдяки спеціальним наростам на стрічці ходової, фронтального снігового плуга та кормового планувальника трас дуже ретельно чистить, трамбує сніг та покращує стан і умови трас для катання на лижах, сноубордах і снігоходах.

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На схилах долини Таос працює акумуляторний Prinoth Husky eMOTION, що має потужність 180 кВт (245 к.с.). Як зазначає італійський виробник Prinoth, замовники беруть машини з різними батареями, все залежить від операційних обсягів. Це може бути місткість акумулятора 100 або 200 кВт-год, тобто стандартна базова чи преміальна комплектація.

Снігоприбиральник eMOTION стандартного виконання заряджається протягом трьох годин з потужністю швидкої зарядки від постійного струму 100 кВт. Зарядна потужність змінного струму становить 22 кВт.

Як і дизельна версія, машина готує точні, довговічні доріжки, але вже працює без чадних викидів. Розчищені та розплановані доріжки відповідають найвищим стандартам – чи то для Олімпійських змагань чи змагань Кубка світу, чи для веселого катання з друзями. Її дві або чотири опорні пластини та фрези можна використовувати незалежно. Вони регулюють положення та тиск на поверхню відповідно до вимог та умов траси, гарантуючи ідеальну колію навіть на звивистих маршрутах.

Компанія Taos Ski Valley заявила, що електричний снігохід eMOTION скорочує викиди в ході прибирання снігу приблизно на 1100 фунтів (498,9кг) за зміну. При цьому він набагато тихіший, ніж дизельні снігоприбиральні машини.

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Taos Ski Valley – перший у світі гірськолижний курорт, сертифікований з нейтральним викидом вуглецю. Цього досягнуто завдяки активно впровадженню електричних снігоходів, позашляховиків та снігоприбиральних машин.

За екологічним лідером підтягуються й інші гірськолижні курорти та бази відпочинку Америки та Європи. До речі, цьогорічні Зимові юнацькі Олімпійські ігри-2024 в корейському Канвоні вже будуть обслуговувати електричні ратраки.