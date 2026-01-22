На Волыни растаможили две тысячи автомобилей по поддельным сертификатам: что известно

ФОТО: Коллаж Авто24|
Говорят, что это частная выручка таможенников за декабрь, но точно это не выяснено
Правда, в обоих случаях какой-то конкретики народные депутаты не предоставили. Председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев в присущем ему стиле на собственной ТГ-странице отметил, что "должны прикрыть дыры и сладкие схемки системной коррупции, обогащающие несколько сот семей, убивая других".
Ярослав Железняк со ссылкой на "подписчиков", которые сбросили ему фото, указывает на черную кассу волынской таможни за импорт. И есть уточнение, что это "пошлина" собрано за предыдущий месяц.
"За один месяц – говорят за декабрь", – отмечает народный депутат.
Пока на уровне слухов, но дыма без огня...
Некоторые источники сообщают, что НАБУ разоблачило схему на Волынской таможне, где "касса" за декабрь составляет 1 млн долларов и что через поддельные сертификаты EUR.1 незаконно растаможили около 2000 автомобилей.
Вот так формировался подарочный пакет, но кому то готовили и из каких источников – еще предстоит выяснить. Фото: ФБ-страница Ярослава Железняка
Что говорит НАБУ
Эта структура пока ничего не говорит. На сайте НАБУ, его страницах в социальных сетях ни слова об обысках в Волынской таможне не прозвучало. Молчание и на ресурсах таможенного органа.
На время подготовки этой новости никаких новостей об обысках в Волынской таможне и постах на границе не было.
Правда, на ФБ-странице НАБУ появилась информация, связанная с границей и растаможкой. Речь идет о коррупции в Госпогранслужбе.
Это как бы месячная выручка таможенников за декабрь прошлого года. Вероятно, наколядовали. Фото: ФБ-страница Ярослава Железняка
Свежая информация от НАБУ
НАБУ и САП разоблачили бывшего топ-чиновника и действующего чиновника Государственной пограничной службы Украины на систематическом получении неправомерной выгоды за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы.
Среди подозреваемых:
- бывший председатель Госпогранслужбы, генерал;
- начальник отдела пункта пропуска Госпогранслужбы;
- бывшее должностное лицо Госпогранслужбы.
Действия квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368. Речь идет о том, что группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали топ-чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду.