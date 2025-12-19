На Хмельнитчине получили японские машины с правым рулем

Адресная гуманитарная помощь станет значительным вкладом в безопасность жителей громады и укрепит возможности местных служб оперативно реагировать на чрезвычайные происшествия. Об этом говорится в сообщении городских властей Староконстантинова.

Автомобили на свой баланс поставят и введут в эксплуатацию после госрегистрации коммунальные предприятия "Водоканал" и "Аварийно - спасательная служба".

Nissan и Toyota будут служить громаде

Коммунхозы начнут эксплуатировать довольно редкие в транспортных траншах пожарно-спасательные машины Nissan Atlas EX Fire Truck 4х4 и Toyota Hiace.

Эти "малыши" в отличие от крупнотоннажных автомобилей имеют лучшую операционную мобильность, могут пройти в узкий переулок или проскочить по лесной тропе в операционную зону.

На переднем плане Nissan Atlas, а за ним Toyota Hiace. Фото: мэрия Староконстантинова

Малоразмерная машина для больших миссий

Обычно Atlas комплектуется надежными дизельными двигателями (Nissan TD27), цистерной для воды/пены, рукавами, лафетным стволом и отсеками для оборудования.

Силовой агрегат имеет линейное расположение четырех цилиндров суммарным объемом ~2.7 литра (2663 см³).

Что касается мощностей мотора, то она зависит от комплектации, может колебаться от 85 до 98 л.с.



Где используется

Разработчики отмечают, что автомобили такой размерной группы активно покупают префекты (общины) для работы в сельской местности, на горных дорогах и склонах.

Малолитражки идеально подходят для тушения лесных и полевых пожаров.