На Хмельниччині отримали японські машини з правим кермом

Адресна гуманітарна допомога стане значним внеском у безпеку мешканців громади та зміцнить можливості місцевих служб оперативно реагувати на надзвичайні події. Про це йдеться у повідомленні міської влади Старокостянтинова.

Автомобілі на свій баланс поставлять та введуть в експлуатацію після держреєстрації комунальні підприємства "Водоканал" та "Аварійно- рятувальна служба".

Nissan і Toyota служитимуть громаді

Комунгоспи будуть експлуатувати доволі рідкісні у транспортних траншах пожежно-рятувальні машини Nissan Atlas EX Fire Truck 4х4 та Toyota Hiace.

Ці "малюки" на відміну від великотоннажних автомобілів мають кращу операційну мобільність, можуть пройти у вузенький провулок чи проскочити лісовою стежкою в операційну зону.

На передньому плані Nissan Atlas, а за ним Toyota Hiace. Фото: мерія Старокостянтинова

Малорозмірна машина для великих місій

Зазвичай Atlas комплектується надійними дизельними двигунами (Nissan TD27), цистерною для води/піни, рукавами, лафетним стволом та відсіками для обладнання.

Силовий агрегат має лінійне розташування чотирьох циліндрів сумарним об'ємом ~2.7 літра (2663 см³).

Щодо потужностей мотора, то вона залежить від комплектації, може коливатися від 85 до 98 к.с.



Де використовується

Розробники зазначають, що автомобілі такої розмірної групи активно купують префекти (громади) для роботи в сільській місцевості, на гірських дорогах та схилах.

Малолітражки ідеально підходять для гасіння лісових та польових пожеж.