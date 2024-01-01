На Ивано-Франковщине дети будут ездить в школу с комфортом

В партии из такого количества пассажирских машин прибыло шесть автобусов специального исполнения. Они адаптированы для подвоза детей с особыми образовательными потребностями, сообщает Ивано-Франковская ОВА.

Все машины принадлежат одному производителю – ПАО "Черкасский автобус". Это – знаменитый "Атаман" модели D093S2. Он выпускается на агрегатной базе Isuzu. В Ивано-Франковск прибыли автобусы 2024 года выпуска.

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Спецтранспорт имеет экологический формат Евро 5. Здесь в моторной нише стоит 5,1-литровый дизельный двигатель Isuzu 4HK1E5NC мощностью 155 л.с., взаимодействующий с 6-ступенчатой коробкой передач.

Фото: Ивано-Франковская ОВА

Несмотря на немалый 8,1-метровый габарит по длине и салон на 32 сиденья (30+2), в т.ч. водителя и сопровождающих, и полную массу 7,5 т, автобус довольно экономный по потреблению солярки. При полной нагрузке он потребляет 15 л/100 км. Для такой размерной группы пассажирских машин это довольно хороший показатель.

Кроме того, что здесь есть вся атрибутика в соответствии с условиями ДСТУ 7013:2009, в салоне установлен мощный кондиционер.

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Закупили школьные автобусы за счет образовательной субвенции государственного бюджета и софинансирования из местных общин. Общая стоимость этого транспортного транша для школ достигла 61 млн грн.

Школьные автобусы поступили в такие громады:

Верховинской,

Ворохтянской,

Городенковской,

Делятинской,

Косовской,

Олешанской,

Обертинской,

Рожнивской,

Снятинской,

Старобогородчанской,

Тлумацкой,

Яблунивской,

Яремчанской.

По сообщению Ивано-Франковской ОВА, в нынешнем учебном году транспортным обслуживанием охвачено 16,5 тысячи школьников. Это лишь 78% от общей потребности.

Фото: Ивано-Франковская ОГА

Сейчас в области более 20 тысяч учеников проживают за чертой пешеходной доступности к учебным заведениям. Как рассказал местный телеканал НТК (см. видео внизу), суммарно громады передали на нужды Сил обороны 64 единицы транспорта.