На Івано-Франківщині діти їздитимуть у школу з комфортом

В партії із такої кількості пасажирських машин прибуло шість автобусів спеціального виконання. Вони адаптовані для підвезення дітей з особливими освітніми потребами, повідомляє Івано-Франківська ОВА.

Усі машини належать одному виробнику – ПАТ "Черкаський автобус". Це – знаменитий "Атаман" моделі D093S2. Він випускається на агрегатній базі Isuzu. До Івано-Франківська прибули автобуси 2024 року виготовлення.

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Спецтранспорт має екологічний формат Євро 5. Тут в моторній ніші стоїть 5,1-літровий дизельний двигун Isuzu 4HK1E5NC потужністю 155 к.с., що взаємодіє з 6-ступеневою коробкою передач.

Фото: Івано-Франківська ОВА

Попри чималий 8,1-метровий габарит по довжині та салон на 32 сидіння (30+2), в т.ч. водія й супровідників, та повну масу 7.5 т, автобус доволі ощадливий за споживанням солярки. При повному навантаженні він споживає 15 л/100 км. Для такої розмірної групи пасажирських машин це доволі гарний показник.

Окрім того, що тут є вся атрибутика у відповідності умовам ДСТУ 7013:2009, у салоні встановлений потужний кондиціонер.

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Закупили шкільні автобуси коштом освітньої субвенції державного бюджету та співфінансування з місцевих громад. Загальна вартість цього транспортного траншу для шкіл сягнула 61 млн грн.

Шкільні автобуси надійшли до таких громад:

Верховинської,

Ворохтянської,

Городенківської,

Делятинської,

Косівської,

Олешанської,

Обертинської,

Рожнівської,

Снятинської,

Старобогородчанської,

Тлумацької,

Яблунівської,

Яремчанської.

За повідомленням Івано-Франківської ОВА, в нинішньому навчальному році транспортним обслуговуванням охоплено 16,5 тисяч школярів. Це лише 78% від загальної потреби.

Фото: Івано-Франківська ОВА

Нині в області понад 20 тисяч учнів проживають за межею пішохідної доступності до закладів освіти. Як розповів місцевий телеканал НТК (див. відео внизу), сумарно громади передали на потреби Сил оборони 64 одиниці транспорту.