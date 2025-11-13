На какие авто можно устанавливать индивидуальные номерные знаки

Индивидуальные номерные знаки (ИНЗ) остаются полярной услугой сервисных центров МВД, ведь позволяют персонализировать автомобиль, не нарушая требований законодательства. В то же время стоит знать, что порядок их изготовления, закрепления и использования четко определен нормативными актами.

Читайте также: Как получить почти одинаковые индивидуальные номерные знаки

На какие транспортные средства разрешено устанавливать ИНЗ

Порядок изготовления и учета индивидуальных номерных знаков определен приказом МВД Украины №174 от 11 марта 2016 года (в редакции от 26 декабря 2018 года), а правила их закрепления - постановлением Кабинета Министров №1388 от 7 сентября 1998 года.

Согласно этим документам, ИНЗ можно устанавливать на такие транспортные средства:

легковые автомобили;

грузовые автомобили;

автобусы;

мотоциклы, мотороллеры и мопеды.

Такие номерные знаки изготавливаются по индивидуальному заказу владельца транспортного средства и содержат комбинацию букв, цифр или слов, выбранную согласно действующим требованиям.

На какие транспортные средства ИНЗ не устанавливаются

Согласно пункту 45 Порядка №1388, индивидуальные номерные знаки не могут быть установлены на прицепы, полуприцепы, прицепы-дачи или другие прицепные транспортные средства.

Такое ограничение объясняется техническими характеристиками конструкции номерных знаков и требованиями к регистрационным номерам, определенными приказом МВД №166 от 2 марта 2021 года.

Основные правила для владельцев ИНЗ

ИНЗ выдается на конкретное транспортное средство и закрепляется за владельцем.

В случае перерегистрации или смены владельца знак может быть оставлен за прежним владельцем для дальнейшего использования.

ИНЗ должен соответствовать установленным требованиям относительно размера, цвета, формата и не содержать недопустимых обозначений.

Код региона на ИНЗ должен соответствовать месту регистрации транспортного средства.

Читайте также: Выбираем автомобиль для родителей: какие факторы следует учесть

ИНЗ не подлежат платному хранению в сервисных центрах МВД - владелец может хранить их самостоятельно для дальнейшего использования.

Как заказать индивидуальный номерной знак

Заказ ИНЗ можно осуществить через Кабинет водителя или непосредственно в сервисном центре МВД. Онлайн доступны следующие опции:

проверка наличия желаемой комбинации символов;

оформление заявки;

получение информации о стоимости и проведение оплаты.

Индивидуальный номерной знак - это не только средство персонализации автомобиля, но и полноценный государственный регистрационный номер, имеющий юридическую силу. Установка таких знаков на транспортные средства, которые не предусмотрены законодательством (например, прицепы), является нарушением установленного порядка.