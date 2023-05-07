Многие автомобилисты, еще на этапе покупки автомобиля, уже думает о том, как будут его продавать. Если это так важно, начинать нужно с выбора марки и модели

Такой прагматический подход ставит будущего владельца в определенные рамки: вместо того, чтобы покупать машину под свои нужды, он фактически покупает ее для ее будущего покупателя. И хорошо, если запросы и ожидания обоих совпадают. Так какие машины лучше всего продаются в Украине – новые и на вторичном рынке?

У каждого времени – свои бестелеры. Сама по себе машина может не быть идеальной, но ее покупают благодаря отлаженному сервису и широкому выбору запчастей.

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Что нужно людям

Предпочтения потребителей автомобилей очень разные, ведь если бы это было не так, каталоги мировых автопроизводителей состояли б из одной-двух машин. И несмотря на єто, что в каждой стране в каждый период времени есть модели, которые выбирает чуть ли не каждый второй покупатель. В чем их секрет?

Цена. Человек может купить то, что ему по карману. Это закон рынка – поэтому, например, машин премиальных марок на улицах в разы меньше, чем рядового В- и С-класса. Но даже дешевый автомобиль не нужен массовому потребителю, если он не выполняет нужных покупателю функций.

Потребительские свойства. “Таврия” дешевая, но не она сегодня лидер продаж. Популярные на рынке модели имеют более-менее современный дизайн, высокую надежность, бОльшую вместительность и доступный эффективный сервис.

Большое предложение на рынке. Экзотическую для страны модель рядовой потребитель не найдет где обслужить, и запчастей к "экзотике" придется ждать несколько дней. А для моделей, которых на дорогах много, автосервис и торговая сеть обеспечивают все необходимое.

Уважаемый бренд. Типичный украинский автомобилист, как и средний европейский, чаще всего готов отдавать свои кровные только за известную и уважаемую марку.

Принципиальной специфики по сравнению с рынками европейских стран авторынок Украины не имеет. Пожалуй, единственная особенность – абсолютное доминирование кроссоверов в топ-10 продаж новых машин. Но в категории подержанных авто в первой десятке – одни седаны и хэтчбеки с универсалами. И понятно, почему: в Европе, откуда к нам везут подержанные автомобили, кроссоверы тоже в меньшинстве.



Уровень технического совершенства авто для массового потребителя в Украине не имеет ключевого значения. Главное, чтобы машина не ломалась часто и неожиданно.

Востребованные марки и модели

При том, что бренд имеет значение, украинский покупатель выбирает сначала модель. Ибо для него прежде всего важен размерный класс авто – вместительность и запас прочности.

Лучше всего наши соотечественники покупают легковые автомобили "семейных" классов С и С+: Daewoo Lanos, Skoda Octavia, VW Golf, Renault Megane, Ford Focus. В разрезе моделей так вообще лидирует бизнес-класс – VW Passat нескольких предпоследних поколений.

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Среди новых машин в лидерах ходят среднеразмерные кроссоверы Toyota RAV-4, Renault Duster и – неожиданно! – отнюдь не народный Toyota Land Cruiser Prado, которого не смогла обогнать даже Skoda со своим Kodiaq'ом.

Модели меньших классов А и В почти отсутствуют в первой двадцатке модельного рейтинга, так что продать такую машину будет сложнее. Исключений два – Fabia (вероятно, потому что Skoda) и Aveo (из-за близости к “Ланосу” и повсеместного массового присутствия).

Украинские покупатели подержанных машин выбирают те же модели, что и их европейские коллеги. Но в сегменте новых авто явный уклон в сторону кроссоверов.

История машины

Покупатель подержанного автомобиля часто хочет услышать историю о том, что машину редко использовали, что это было второе авто в семье, что это подарок любовнице на 8 Марта, что на ней только возили ребенка в школу. Иногда до сих пор срабатывает рассказ о бабушке, которая ездила этой машиной исключительно в церковь по воскресеньям.

Хороший аргумент в актив конкретного лота – сервисная книжка с записями СТО или блокнот с пометками владельца о замене деталей и масла. Конечно, большинство перекупщиков такую книжечку скорее съест, чем покажет покупателю, потому что, кроме прочего, в ней зафиксированы пробеги машины на определенные даты.

Рекомендация "Авто 24"

На каждый автомобиль рано или поздно найдется свой покупатель, пусть даже модель или комплектация непопулярна. Но любой товар лучше продается, если он имеет буквально “товарный” вид – чистый, аккуратный, ухоженный. Более того, в случае малого спроса на данную модель, именно привлекательный вид может стать вашим основным козырем. Так что если вам важен вопрос дальнейшей продажи машины, берегите ее вид на протяжении всего ее пребывания в ваших руках. Самое важное из того, что зависит от вашего отношения: цельность обивки интерьера, наружная фурнитура по периметру кузова, в частности, бамперы и светотехника, колесные диски. В первую очередь берегите то, что будет дорого заменить или подмарафетить до приемлемого вида.

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