Чимало автомобілістів ще на етапі придбання автомобіля думає про те, як буде його продавати. Якщо це так важливо, починати слід з вибору марки та моделі
Такий прагматичний підхід ставить майбутнього власника в певні рамки: замість купувати машину під свої потреби він фактично купує її для її майбутнього покупця. І добре, якщо запити та очікування обох збігаються. Тож які машини найкраще продаються в Україні – нові та на вторинному ринку?
У кожного часу – свої бестелери. Сама по собі машина може не бути ідеальною, але її купують завдяки налагодженому сервісу та широкому вибору запчастин.
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Що потрібно людям
Вподобання споживачів автомобілів дуже різні, адже якби це було не так, каталоги світових автовиробників складались би з однієї-двох машин. І попри те, в кожній країні в кожний період часу є моделі, які обирає мало не кожен другий. В чому їхній секрет?
- Ціна. Людина може купити те, що їй по кишені. Це закон ринку – тому, наприклад, машин преміальних марок на вулицях в рази менше за пересічний В- та С-клас. Але навіть дешеве авто не потрібне масовому споживачеві, якщо воно не виконує потрібних покупцеві функцій.
- Споживчі якості. “Таврія” дешева, але не вона сьогодні лідер продажів. Популярні на ринку моделі мають більш-менш сучасний дизайн, вищу надійність, більшу місткість та ефективний доступний сервіс.
- Велика пропозиція на ринку. Екзотичну для країни модель пересічний споживач не знайде де обслужити, і запчастини до “екзотики” доведеться чекати кілька днів. А для моделей, яких на шляхах багато, автосервіс та торгівельна мережа швидко забезпечать все необхідне.
- Шанований бренд. Типовий український автомобіліст, як і пересічний європейський, часто готовий віддавати свої кревні лише за відому марку.
Принципової специфіки у порівнянні з ринками європейських країн авторинок України не має. Мабуть, єдина особливість – абсолютне домінування кросоверів в топ-10 продаж нових машин. Але в категорії вживаних авто у першій десятці – самі лише седани та хетчбеки з універсалами. І зрозуміло, чому: в Європі, звідки до нас везуть вживані автівки, кросовери теж у меншості.
Рівень технічної досконалості авто для масового споживача в Україні не має ключового значення. Головне щоб машина не ламалася часто і несподівано.
Затребувані марки і моделі
При тому, що бренд має значення, український покупець обирає таки спочатку модель. Бо для нього перш за все важливий розмірний клас авто - місткість та запас міцності. Найкраще наші співвітчизники купують легкові авто “сімейних” класів С та С+: Daewoo Lanos, Skoda Octavia, VW Golf, Renault Megane, Ford Focus. В розрізі моделей так взагалі лідирує бізнес-клас – VW Passat кількох передостанніх поколінь.
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Серед нових машин в лідерах ходять середньорозмірні кросовери Toyota RAV-4, Renault Duster і – несподівано аж ніяк не народний Toyota Land Cruiser Prado, якого не змогла обігнати навіть Skoda зі своїм Kodiaq’ом.
Моделі менших класів А та В майже відсутні у першій двадцятці модельного рейтингу, тож продати таку машину буде складніше. Винятків два – Fabia (певно, тому що Skoda) і Aveo (через спорідненість з “Ланосом” і повсюдну масову присутність).
Українські покупці вживаних машин обирають ті ж самі моделі, що й їхні європейські колеги. Але в сегменті нових авто явний ухил в бік кросоверів.
Історія машини
Покупець вживаного автомобіля часто хоче почути історію про те, що це було друге авто в родині, що це подарунок коханці на 8 Березня, що на ній тільки возили дитину до школи. Іноді досі спрацьовує розповідь про бабусю, яка їздила машиною виключно у церкву неділями.
Гарний аргумент в актив конкретного лота – сервісна книжка з записами СТО або блокнот з помітками власника про заміну деталей та оливи. Звісно, більшість перекупників таку книжечку швидше з’їсть, ніж покаже покупцеві, бо крім іншого в ній зафіксовані пробіги машини на певні дати.
Рекомендація “Авто 24”
На кожен автомобіль рано чи пізно знайдеться свій покупець, нехай навіть модель чи комплектація непопулярна. Але будь-який товар краще продається, якщо він має буквально “товарний” вигляд – чистий, охайний, доглянутий. Щобільше, у випадку малого попиту саме привабливий вигляд може стати вашим основним козирем. Тож якщо для вас важливе питання подальшого продажу машини, бережіть її вигляд протягом усього її перебування в ваших руках. Найважливіше з того, що залежить від вашого ставлення: цілісність оббивки інтер’єру, зовнішня фурнітура по периметру кузова, зокрема, бампери та світлотехніка, колісні диски. В першу чергу бережіть те, що буде дорого замінити або “підмарафетити” до прийнятного вигляду.
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