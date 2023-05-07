Чимало автомобілістів ще на етапі придбання автомобіля думає про те, як буде його продавати. Якщо це так важливо, починати слід з вибору марки та моделі

Такий прагматичний підхід ставить майбутнього власника в певні рамки: замість купувати машину під свої потреби він фактично купує її для її майбутнього покупця. І добре, якщо запити та очікування обох збігаються. Тож які машини найкраще продаються в Україні – нові та на вторинному ринку?

У кожного часу – свої бестелери. Сама по собі машина може не бути ідеальною, але її купують завдяки налагодженому сервісу та широкому вибору запчастин.

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Що потрібно людям

Вподобання споживачів автомобілів дуже різні, адже якби це було не так, каталоги світових автовиробників складались би з однієї-двох машин. І попри те, в кожній країні в кожний період часу є моделі, які обирає мало не кожен другий. В чому їхній секрет?

Ціна. Людина може купити те, що їй по кишені. Це закон ринку – тому, наприклад, машин преміальних марок на вулицях в рази менше за пересічний В- та С-клас. Але навіть дешеве авто не потрібне масовому споживачеві, якщо воно не виконує потрібних покупцеві функцій.

Споживчі якості. “Таврія” дешева, але не вона сьогодні лідер продажів. Популярні на ринку моделі мають більш-менш сучасний дизайн, вищу надійність, більшу місткість та ефективний доступний сервіс.

Велика пропозиція на ринку. Екзотичну для країни модель пересічний споживач не знайде де обслужити, і запчастини до “екзотики” доведеться чекати кілька днів. А для моделей, яких на шляхах багато, автосервіс та торгівельна мережа швидко забезпечать все необхідне.

Шанований бренд. Типовий український автомобіліст, як і пересічний європейський, часто готовий віддавати свої кревні лише за відому марку.

Принципової специфіки у порівнянні з ринками європейських країн авторинок України не має. Мабуть, єдина особливість – абсолютне домінування кросоверів в топ-10 продаж нових машин. Але в категорії вживаних авто у першій десятці – самі лише седани та хетчбеки з універсалами. І зрозуміло, чому: в Європі, звідки до нас везуть вживані автівки, кросовери теж у меншості.



Рівень технічної досконалості авто для масового споживача в Україні не має ключового значення. Головне щоб машина не ламалася часто і несподівано.

Затребувані марки і моделі

При тому, що бренд має значення, український покупець обирає таки спочатку модель. Бо для нього перш за все важливий розмірний клас авто - місткість та запас міцності. Найкраще наші співвітчизники купують легкові авто “сімейних” класів С та С+: Daewoo Lanos, Skoda Octavia, VW Golf, Renault Megane, Ford Focus. В розрізі моделей так взагалі лідирує бізнес-клас – VW Passat кількох передостанніх поколінь.

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Серед нових машин в лідерах ходять середньорозмірні кросовери Toyota RAV-4, Renault Duster і – несподівано аж ніяк не народний Toyota Land Cruiser Prado, якого не змогла обігнати навіть Skoda зі своїм Kodiaq’ом.

Моделі менших класів А та В майже відсутні у першій двадцятці модельного рейтингу, тож продати таку машину буде складніше. Винятків два – Fabia (певно, тому що Skoda) і Aveo (через спорідненість з “Ланосом” і повсюдну масову присутність).

Українські покупці вживаних машин обирають ті ж самі моделі, що й їхні європейські колеги. Але в сегменті нових авто явний ухил в бік кросоверів.

Історія машини

Покупець вживаного автомобіля часто хоче почути історію про те, що це було друге авто в родині, що це подарунок коханці на 8 Березня, що на ній тільки возили дитину до школи. Іноді досі спрацьовує розповідь про бабусю, яка їздила машиною виключно у церкву неділями.

Гарний аргумент в актив конкретного лота – сервісна книжка з записами СТО або блокнот з помітками власника про заміну деталей та оливи. Звісно, більшість перекупників таку книжечку швидше з’їсть, ніж покаже покупцеві, бо крім іншого в ній зафіксовані пробіги машини на певні дати.

Рекомендація “Авто 24”

На кожен автомобіль рано чи пізно знайдеться свій покупець, нехай навіть модель чи комплектація непопулярна. Але будь-який товар краще продається, якщо він має буквально “товарний” вигляд – чистий, охайний, доглянутий. Щобільше, у випадку малого попиту саме привабливий вигляд може стати вашим основним козирем. Тож якщо для вас важливе питання подальшого продажу машини, бережіть її вигляд протягом усього її перебування в ваших руках. Найважливіше з того, що залежить від вашого ставлення: цілісність оббивки інтер’єру, зовнішня фурнітура по периметру кузова, зокрема, бампери та світлотехніка, колісні диски. В першу чергу бережіть те, що буде дорого замінити або “підмарафетити” до прийнятного вигляду.

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