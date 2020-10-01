Компания по проверке автомобилей на правильность данных обнародовала свою аналитику.

Рынок подержанных автомобилей – это настоящее минное поле для потенциальных покупателей, прежде всего, из-за проблем скручивания пробега. Скручивание пробега, также известное как "сматывание", "подмотка" или мошенничество с показателями одометра – незаконная тактика, которая применяется многими продавцами. Таким образом они пытаются занизить реальный пробег автомобиля.

Также в тему: рекорд скручивания пробега

Компания carVertical, которая предоставляет пользователям данные по истории транспортных средств, проанализировала результаты поисков. Как видно из диаграммы, самые популярные бренды автомобилей, которые чаще всего подвергаются опасности скручивания пробега, причем более половины случаев сматывание одометра приходится на бывшие в употреблении автомобили BMW.

Корректировка пробега позволяет продавцу ввести покупателя в заблуждение, заставив его заплатить необоснованно высокую цену за автомобиль, который находится в плохом состоянии. К тому же, в дальнейшем покупатель может столкнуться с необходимостью потратить тысячи долларов на ремонт автомобиля.

Напомним, что в Украине зарегистрирован законопроект, в котором предусмотрена ответственность за скручивание пробега.