Компанія з перевірки автомобілів на правильність даних оприлюднила свою аналітику.

Ринок вживаних автомобілів – це справжнє мінне поле для потенційних покупців, насамперед, через проблему скручування пробігу. Скручування пробігу, також відоме як "змотування", "підмотка" або шахрайство з показниками одометра – незаконна тактика, яка застосовується багатьма продавцями. У такий спосіб вони намагаються занизити реальний пробіг автомобіля.

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Компанія carVertical, яка надає користувачам дані з історії транспортних засобів, проаналізувала результати пошуків. Як бачимо з діаграми, найпопулярніші бренди автомобілів найчастіше наражаються на небезпеку скручування пробігу, причому більше половини випадків змотування одометра припадає на вживані автомобілі BMW.

Корегування пробігу дозволяє продавцеві ввести покупця в оману, змусивши його заплатити необґрунтовано високу ціну за автомобіль, який перебуває в поганому стані. До того ж, у подальшому покупець може зіткнутися з необхідністю витратити тисячі доларів на ремонт автомобіля.

Нагадаємо, що в Україні зареєстровано законопроект, в якому передбачена відповідальність за скручування пробігу.