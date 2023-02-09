Президент Франции недавно обновил свой официальный автомобиль - им стал DS 7 ÉLYSÉE. Машина разрабатывалась в условиях строжайшей секретности.

Еще в 2017 году Эммануэль Макрон выбрал для своего автопарка премиальный DS 7 Crossback, но недавно этот флагманский кроссовер обновился. Поэтому президент Франции сменил свой автомобиль.

Президентский бронированный DS 7 ÉLYSÉE был разработан за закрытыми дверями и в строжайшей тайне, чтобы удовлетворить все потребности самого взыскательного клиента. И теперь глава Франции имеет возможность встречать и сопровождать своих гостей на самом высоком уровне и с французским шиком. В том числе – и президента Украины Владимира Зеленского.

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Со времен провозглашения Пятой Французской Республики многочисленные автомобили DS, SM, DS 5, DS 7 Crossback неоднократно выполняли миссию официального транспорта Президента Франции: семь президентов выбирали для себя эти культовые и известные модели. Нынешний Президент Эмануэль Макрон во время своей инаугурации в 2017 году также использовал автомобиль DS, а именно специальную версию DS 7 Crossback Presidentiel, а затем выбрал для себя еще более эксклюзивный автомобиль DS 7 Crossback Élysee.

Вместе с обновлением флагманского кроссовера DS 7 от премиального французского бренда DS Automobiles обновился и официальный автомобиль французского президента.

Президентский кроссовер DS 7 ÉLYSÉE сочетает в себе 300-сильный гибридный силовой агрегат E-TENSE с полным приводом 4х4, увеличенный кузов и защитную броню, роскошный бизнес-салон, а также темный цвет Ink Blue.

Чтобы соответствовать всем требованиям президентского протокола, автомобиль DS 7 ÉLYSÉE был удлинен на 20 сантиметров для еще большего комфорта в салоне. В результате запас места для ног сзади достигает 545 мм, а сплошной задний диван заменили два отдельных сиденья с уникальным мультифункциональным подлокотником.

Салон был трансформирован таким образом, чтобы создать внутри мобильный офис: добавлен центральный отсек-держатель для документов, увеличено количество беспроводных зарядок и USB-портов. Автомобиль получил и особое убранство интерьера: обивка из темной базальтовой кожи отличается фирменной вышивкой DS Automobiles, а в качестве декора используются вставки из Алькантары.

Президентский DS 7 ÉLYSÉE внешне выделяется красно-синими огнями спереди, складывающимися флагштоками, многочисленным оригинальными логотипами «RF» (République Française) внутри и снаружи автомобиля, а также специальными 20-дюймовыми колесными дисками. Есть и скрытые отличия – речь идет о защитной броне внутри кузова. Наконец, с учетом удлинения кузова на 20-сантиметров, колесная база теперь достигает 2,94 метра, а общая длина кузова составляет 4,79 метра.

Таким образом, DS Automobiles по-прежнему соответствует статусу "Автомобильного Бренда для Президента Франции", реализуя все фирменные разработки и уникальные технологии в эксклюзивной модели DS 7 ÉLYSÉE.