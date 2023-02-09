Президент Франції нещодавно оновив свій офіційний автомобіль, і ним став DS 7 ÉLYSÉE. Автомобіль розроблявся в умовах строгої секретності.

Ще у 2017 році Еммануель Макрон обрав для свого автопарку преміальний DS 7 Crossback, але нещодавно цей флагманський кросовер оновився. Тож президент Франції змінив своє авто.

Президентський броньований DS 7 ÉLYSÉE був розроблений за зачиненими дверима та в найсуворішій таємниці, аби задовольнити всі потреби найвибагливішого клієнта. І тепер очільник Франції має змогу зустрічати та супроводжувати своїх гостей на найвищому рівні і з французьким шиком. В тому числі – й президента України Володимира Зеленського.

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З часів проголошення «П'ятої Французької Республіки» численні автомобілі DS, SM, DS 5, DS 7 Crossback неодноразово виконували місію офіційного транспорту Президента Франції: сім президентів обирали для себе ці культові та відомі моделі. Нинішній Президент Емануель Макрон під час своєї інавгурації у 2017 році також використав автомобіль DS, а саме – спеціальну версію DS 7 Crossback Presidentiel, а потім обрав для себе ще більш ексклюзивний автомобіль DS 7 Crossback Élysee.

Разом з оновленням флагманського кросовера DS 7 від преміального французького бренду DS Automobiles, оновився і офіційний автомобіль французького президента. Ще більш унікальний президентський кросовер DS 7 ÉLYSÉE поєднує в собі 300-сильний гібридний силовий агрегат E-TENSE з повним приводом 4х4, збільшений кузов і захисну броню, розкішний бізнес-салон, а також темний колір Ink Blue.

Щоб відповідати всім вимогам Президентського протоколу, автомобіль DS 7 ÉLYSÉE був подовжений на 20 сантиметрів для ще більшого комфорту в салоні. У результаті запас місця для ніг ззаду досягає 545 мм, а суцільний задній диван замінили два окремі сидіння з унікальним мультифункціональним підлокітником. Салон був трансформований таким чином, аби створити всередині «мобільний офіс»: додано центральний відсік-утримувач для документів, збільшено кількість бездротових зарядок та USB-портів. Автомобіль отримав і особливе оздоблення інтер'єру: оббивка з темної шкіри базальтового відрізняється фірмовою вишивкою DS Automobiles, а в якості декору використовуються вставки з Алькантари.

Президентський DS 7 ÉLYSÉE зовні виділяється червоно-синіми вогнями спереду, флагштоками, що складаються, численним оригінальними логотипами «RF» (République Française) всередині та зовні автомобіля, а також спеціальними 20-дюймовими колісними дисками. Є і приховані відмінності – йдеться про захисну броню всередині кузова. Зрештою, з урахуванням подовження кузова на 20-сантиметрів, колісна база тепер досягає 2,94 метра, а загальна довжина кузова становить 4,79 метра.

Таким чином, DS Automobiles, як і раніше, відповідає статусу «Автомобільного Бренду для Президента Франції», реалізуючи всі фірмові розробки та унікальні технології в ексклюзивній моделі DS 7 ÉLYSÉE.