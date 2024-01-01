На комфортных автобусах в Николаеве некому ездить: найдено решение

Дефицита автобусов различных размерных групп в коммунальном предприятии не ощущается. Их достаточно благодаря пакетам помощи муниципальных перевозчиков из Франции, Польши, Чехии, Норвегии и Германии, которые поделились пассажирскими машинами.

А вот водительских кадров не хватает. Часть водителей ушла в войска защищать страну, а часть с семьями уехали в начале войны в другие регионы из-за постоянных вражеских обстрелов.

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Сейчас в автопарке областного центра всего 53 водителя. Этого для огромного города даже при условии частично эвакуированных жителей города недостаточно.

Для устранения проблем по кадровому дефициту Николаев взялся за подготовку водителей на базе сертифицированного учебного центра. На трехмесячные курсы подали заявку почти три десятка жителей громады, треть из которых женщины.

Первая группа уже начала обучение. Скриншот: Авто24

В состав сформированной группы вошли как мужчины, так и женщины разных возрастных категорий. Все они по состоянию здоровья могут управлять автобусами, в т.ч. большой размерной группы.

За время обучения водители и водительницы пройдут полный курс теоретической подготовки, получат навыки вождения пассажирских машин и после сдачи экзаменов будут иметь в своих удостоверениях открытую категорию D.

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На период обучения все слушатели курсов обеспечены стипендией. Производственную практику пройдут непосредственно на месте – в КП "Николаевпастранс", где после успешной сдачи экзаменов будут трудоустроены.

Всем 15 молодым специалистам из выпуска первого потока там будут рады. На этом работа по подготовке собственных кадров не завершается. В коммунальном предприятии уже планируют формировать вторую группу слушателей.