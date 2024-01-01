На комфортних автобусах в Миколаєві нема кому їздити: знайдено рішення

Дефіциту автобусів різних розмірних груп у комунальному підприємстві не відчувається. Їх достатньо завдяки пакетам допомоги муніципальних перевізників з Франції, Польщі, Чехії, Норвегії та Німеччини, які поділилися пасажирськими машинами.

А ось водійських кадрів не вистачає. Частина водіїв пішла у військо захищати країну, а частина з родинами виїхали на початку війни в інші регіони через постійні ворожі обстріли.

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Нині в автопарку обласного центру всього 53 водії. Цього для величезного міста навіть за умови частково евакуйованих жителів міста недостатньо.

Для усунення проблем з кадрового дефіциту Миколаїв взявся за підготовку водіїв на базі сертифікованого навчального центру. На тримісячні курси подали заявку майже три десятки жителів громади, третина з яких жінки.

Перша група вже розпочала навчання. Скриншот: Авто24

До складу сформованої групи увійшли як чоловіки, так і жінки різних вікових категорій. Усі вони за станом здоров’я можуть керувати автобусами, у т.ч. великої розмірної групи.

За час навчання водії та водійки пройдуть повний курс теоретичної підготовки, здобудуть навички водіння пасажирських машин і після здачі екзаменів матимуть у своїх посвідченнях відкриту категорію D.

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На період навчання усі слухачі курсів забезпечені стипендією. Виробничу практику проходитимуть безпосередньо на місці – в КП "Миколаївпастранс", де після успішної здачі іспитів будуть працевлаштовані.

Усім 15 молодим спеціалістам з випуску першого потоку там будуть раді. На цьому робота з підготовки власних кадрів не завершується. В комунальному підприємстві вже планують формувати другу групу слухачів.