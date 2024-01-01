На "кубик" G-Class надели пуховую куртку: как это выглядит

В новых разработках Mercedes-Benz скооперировался с другими брендами. Для создания "произведения искусства" Mercedes-Benz и Moncler объединили усилия для одноразового проекта G-Class Past II Future. Он базируется на кабриолете 1990-х годов и был модифицирован дизайнером NIGO.

Эта серия, пишет carscoops.com, выйдет ограниченным тиражом в 20 единиц и, вероятно, получит у поклонников неоднозначную оценку. Новичок имеет матовый двухцветный внешний вид в сером и оливково-зеленом цветах. К ним присоединились черные и золотые акценты, а также мягкий верх, вдохновленный пуховой курткой Moncler.

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Как отмечают разработчики, это делает модель смешной, но это не единственный странный штрих, поскольку есть также золотая топливная канистра и специальная звуковая система с "буксами", установленными на каркасных опорах для крыши. Другие основные моменты включают черные стальные колеса и тканевые сиденья в стиле ретро.

Mercedes-Benz показывает G-Class, вдохновленный дутой стеганой курткой, и новую версию "Past II Future". Фото: Mercedes-Benz

К ним присоединились значок "Прошлое II Будущее" и уникальная крышка запасного колеса. Изменения в интерьере незначительные, но, похоже, включают ретро-обивку и надписи, отмечающие, что модель "Одна из 20".

Поставка 20 машин запланирована на апрель 2025 года. Они будут базироваться на G 450 d и G 500. В первом случае клиенты смогут получить 3,0-литровый дизель, развивающий 362 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Это позволяет внедорожнику разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,8 секунды, прежде чем достичь максимальной скорости 210 км/ч.

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Если есть охота, то можно взять версию на G 500, имеющую 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 443 л.с. и крутящим моментом 560 Нм. Это уменьшает время разгона с 0 до 100 км/ч до 5,4 секунды, но максимальная скорость остается без изменений и составляет 210 км/ч.